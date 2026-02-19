Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses

Une journaliste australienne de premier plan a présenté ses excuses après s'être présentée alcoolisée à l'antenne. Elle avait bafouillé lors d'une retransmission des JO 2026, dans un extrait devenu viral.

Australian Olympic reporter Danika Mason was completely hammered on air and then issued an apology the next day. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/JE4dxWJFp1 — Vince Langman (@LangmanVince) February 19, 2026

Keystone-ATS Clara Francey

Danika Mason, de la chaîne Channel Nine, a reconnu avoir «pris un verre» avant son intervention depuis les Alpes italiennes mercredi. Elle a fourché sur plusieurs mots et a tenu des propos décousus, passant du prix du café en Italie aux iguanes aux Etats-Unis, laissant ses collègues en studio perplexes.

Un de ses collègues a tenté d'expliquer son état en affirmant qu'il était difficile de parler lorsqu'on est en reportage dans des climats froids.

«Je veux prendre un instant, si c'est possible, pour m'excuser», a déclaré Mme Mason à la fin de son intervention jeudi. «Je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont contactée. Je suis un peu embarrassée. J'ai totalement mal évalué la situation».

«Je n'aurais pas dû prendre un verre, surtout dans ces conditions: il fait froid, nous sommes en altitude, et le fait de ne pas avoir dîné n'a probablement pas aidé non plus. Mais je veux assumer toutes mes responsabilités», a-t-elle ajouté.

Karl Stefanovic, présentateur et personnalité très en vogue en Australie, a répondu: «Ne t'inquiète pas. Passons à autre chose. Tu es une légende.»