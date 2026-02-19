Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses

Clara Francey

19.2.2026

Une journaliste australienne de premier plan a présenté ses excuses après s'être présentée alcoolisée à l'antenne. Elle avait bafouillé lors d'une retransmission des JO 2026, dans un extrait devenu viral.

Keystone-ATS

19.02.2026, 22:30

Danika Mason, de la chaîne Channel Nine, a reconnu avoir «pris un verre» avant son intervention depuis les Alpes italiennes mercredi. Elle a fourché sur plusieurs mots et a tenu des propos décousus, passant du prix du café en Italie aux iguanes aux Etats-Unis, laissant ses collègues en studio perplexes.

Un de ses collègues a tenté d'expliquer son état en affirmant qu'il était difficile de parler lorsqu'on est en reportage dans des climats froids.

«Je veux prendre un instant, si c'est possible, pour m'excuser», a déclaré Mme Mason à la fin de son intervention jeudi. «Je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont contactée. Je suis un peu embarrassée. J'ai totalement mal évalué la situation».

«Je n'aurais pas dû prendre un verre, surtout dans ces conditions: il fait froid, nous sommes en altitude, et le fait de ne pas avoir dîné n'a probablement pas aidé non plus. Mais je veux assumer toutes mes responsabilités», a-t-elle ajouté.

Karl Stefanovic, présentateur et personnalité très en vogue en Australie, a répondu: «Ne t'inquiète pas. Passons à autre chose. Tu es une légende.»

Les plus lus

Invitée au «Conseil de Paix», la délégation biélorusse bloquée à la frontière faute de visa
Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres
Eurodreams : un heureux gagnant empochera 2’222 francs par mois pendant cinq ans
Du haut de ses 17 ans, Laure Mériguet «a réalisé un rêve» !
Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses
Bilan très sévère du vol d'essai raté du vaisseau spatial de Boeing