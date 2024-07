Enfin une bonne nouvelle pour la natation suisse aux JO de Paris ! Noè Ponti a parfaitement tenu son rang mardi matin dans le grand bassin de La Défense Arena. Le Tessinois a décroché son ticket pour les demi-finales du 200 m papillon en signant le 3e temps des séries.

En lice dans la troisième des quatre séries, Noè Ponti a réalisé sans trop forcer 1'54''77, à 0''57 de son record national établi lors des demi-finales des Mondiaux 2022 à Budapest. Son meilleur chrono de l'année est de 1'54''59, réussis aux championnats de Suisse en avril à Uster.

C'est le Hongrois Kristof Milak, recordman du monde de la discipline, qui a signé le meilleur temps (1'53''92) en gagnant cette troisième série. Le Français Léon Marchand (6e en 1'55''26) a pour sa part géré son effort alors qu'il est également engagé sur 200 m brasse mardi. Les demi-finales sont programmées mardi soir dès 20h44, la finale mercredi à 20h37.

Le relais logiquement éliminé

Pas de miracle pour le relais masculin sur le 4x200 libre. Antonio Djakovic, Nils Liess, Jérémy Desplanches et Tiago Behar ont pris la 8e et dernière place de leur série et ne verront pas la finale. Les quatre Suisses ont couvert la distance en 7'18''06, soit à environ 12 secondes du record de Suisse.

Les Etats-Unis ont devancé la France et l'Allemagne.

