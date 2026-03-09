La skieuse russe Varvara Voronchikhina a été sacrée championne paralympique de super-G à Milan Cortina. Il s'agit du premier titre de la Russie sous son drapeau depuis 2014.

Le titre de Varvara Voronchikhina est le premier pour la Russie sous son drapeau depuis 2014. IMAGO/TT

Varvara Voronchikhina décroche son premier titre paralympique, à 23 ans. En 2022, elle était présente à Pékin, avant que les Russes ne soient finalement bannis à la veille de la cérémonie d'ouverture, quelques jours après l'invasion russe en Ukraine.

En septembre dernier, un vote en assemblée générale de l'IPC, le comité international paralympique, a rouvert la porte à une réintégration complète (avec drapeau et hymne) des comités russe et bélarusse. Et il y a quelques semaines, l'IPC a confirmé l'invitation de 10 athlètes des deux pays pour prendre part aux Jeux, provoquant la colère de plusieurs nations, dont l'Ukraine, qui a notamment boycotté la cérémonie d'ouverture.

