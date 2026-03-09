  1. Clients Privés
Paras 2026 - Ski alpin Un premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 12 ans

ATS

9.3.2026 - 10:21

La skieuse russe Varvara Voronchikhina a été sacrée championne paralympique de super-G à Milan Cortina. Il s'agit du premier titre de la Russie sous son drapeau depuis 2014.

Le titre de Varvara Voronchikhina est le premier pour la Russie sous son drapeau depuis 2014.
Le titre de Varvara Voronchikhina est le premier pour la Russie sous son drapeau depuis 2014.
IMAGO/TT

Keystone-SDA

09.03.2026, 10:21

09.03.2026, 10:25

Varvara Voronchikhina décroche son premier titre paralympique, à 23 ans. En 2022, elle était présente à Pékin, avant que les Russes ne soient finalement bannis à la veille de la cérémonie d'ouverture, quelques jours après l'invasion russe en Ukraine.

«On est au-delà du ridicule». De l'Ukraine à l'Iran, l'impossible neutralité du sport mondial

«On est au-delà du ridicule»De l'Ukraine à l'Iran, l'impossible neutralité du sport mondial

En septembre dernier, un vote en assemblée générale de l'IPC, le comité international paralympique, a rouvert la porte à une réintégration complète (avec drapeau et hymne) des comités russe et bélarusse. Et il y a quelques semaines, l'IPC a confirmé l'invitation de 10 athlètes des deux pays pour prendre part aux Jeux, provoquant la colère de plusieurs nations, dont l'Ukraine, qui a notamment boycotté la cérémonie d'ouverture.

Paras 2026. Retour des Russes : réception glaciale et huées à l'ouverture !

Paras 2026Retour des Russes : réception glaciale et huées à l'ouverture !

Sur le même thème

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

