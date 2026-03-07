Robin Cuche tient sa première médaille dans des Paralympiques. Et le skieur neuchâtelois n'a pas fait les choses à moitié samedi à Cortina, où il s'est paré d'or en descente dans la catégorie debout. Le Valaisan Théo Gmür s'est quant à lui classé 6e.

Robin Cuche est le nouveau champion paralympique de descente. KEYSTONE

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Désigné favori, Robin Cuche a donc parfaitement géré la pression, lui qui dispute déjà ses quatrièmes Jeux paralympiques alors qu'il n'est âgé que de 27 ans. Il a même survolé les débats samedi dans la première épreuve de ces joutes, comme Franjo von Allmen l'avait fait dans la descente des JO à Bormio un mois plus tôt.

Le Neuchâtelois, neveu du champion du monde 2009 de super-G Didier Cuche, s'est imposé avec 0''61 d'avance sur le Français Arthur Bauchet (2e). La médaille de bronze revient au Russe Aleksei Bugaev, qui a concédé 1''15. Sixième, le triple champion paralympique 2018 Théo Gmür a manqué le podium pour 1''10, alors que le Vaudois Emerick Sierro s'est classé 16e.

Pas convaincu par sa manche

Deuxième de sa catégorie à s'élancer, Robin Cuche ne pensait pourtant pas avoir frappé un grand coup en franchissant la ligne d'arrivée. «Les malvoyants qui nous ont précédés sur le même parcours ont skié plus d'une seconde plus vite», a-t-il expliqué une fois sa victoire assurée.

Ce n'est qu'après la course d'Arthur Bauchet que le vainqueur de la dernière Coupe du monde de descente a pu commencer à se détendre. «A partir de là, je savais que le plus gros du travail était fait», a encore souligné Robin Cuche, lequel a pu savourer pleinement son triomphe une fois que Théo Gmür, son dernier concurrent dangereux, en avait terminé.