En cas de nouvelle médaille d’or olympique, Steve Guerdat pourrait empocher 50'000 dollars. ats

12 médailles suisses pronostiquées

La célèbre plateforme de prévision Gracenote Sports a publié mardi ses dernières prévisions pour le tableau des médailles des JO de Paris. Avec 12 médailles, la Suisse se classerait 26e derrière l'Ouzbékistan et devant l'Iran. L'institut du groupe Nielsen a prédit six médailles d'argent et six médailles de bronze, mais pas de champion olympique.

Il y a trois ans à Tokyo, la Suisse s'était classée 24e avec trois médailles d'or, quatre d'argent et six de bronze. En tête des pronostics on retrouve logiquement les Etats-Unis avec 112 médailles, soit une de moins qu'à Tokyo. Ils sont suivis dans le top 5 par la Chine (86), la Grande-Bretagne (63), la France, pays hôte, (60) et l'Australie (54).

De l'argent pour l'or

Quelle est la valeur d'une victoire olympique? Gloire et honneur éternels répondent les romantiques. De la visibilité, des clics et des followers, appuient les conseillers marketing.

Une immense satisfaction et un soulagement après des années d'efforts, scandent souvent les sportifs. A Paris, World Athletics ajoute encore 50'000 dollars, soit environ 44'500 francs, à chaque médaille d'or. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux qu'une fédération distribue également des primes financières à ses champions olympiques.

