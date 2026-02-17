  1. Clients Privés
JO 2026 Plusieurs épreuves reportées à Livigno en raison de la météo

ATS

17.2.2026 - 13:33

Plusieurs épreuves des JO 2026 prévues lundi à Livigno ont été reportées en raison des abondantes chutes de neige dans la station italienne, ont annoncé les organisateurs. La finale du snowboard slopestyle féminin aura lieu un autre jour.

Les organisateurs triment pour ne pas prendre trop de retard.
Les organisateurs triment pour ne pas prendre trop de retard.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 13:33

Prévue initialement à 13h00, le concours de snowboard slopestyle a été annulé pour la journée. «Une décision concernant une nouvelle date et un nouvel horaire sera communiquée plus tard dans la journée», ont précisé dans un communiqué les responsables du snowpark. La finale du ski Big Air masculin, prévue à 19h30 est maintenue à ce stade, a-t-on appris de même source.

À quelques centaines de mètres de là, sur l'autre site olympique de Livigno, les qualifications de ski acrobatique hommes et femmes qui devaient commencer à 10h45, n'avaient toujours pas démarré à la mi-journée. «La compétition ne débutera pas avant 13h45», ont précisé les organisateurs aux médias présents sur le site.

Lundi, le début de la finale du Big Air féminin avait été retardé de plus d'une heure en raison du vent et de la neige pour permettre aux organisateurs de dégager le tremplin du snowpark. L'épreuve s'était ensuite déroulée sans accroc.

JO 2026 - Ski freestyle. Big Air : la superstar chinoise freinée par Megan Oldham

JO 2026 - Ski freestyleBig Air : la superstar chinoise freinée par Megan Oldham

