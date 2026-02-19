Quand Eileen Gu recadre un journaliste : «C'est quelque peu ridicule»

«Je suis la femme la plus décorée de l'histoire du ski acrobatique»: aux Jeux olympiques de Milan Cortina, la notoriété de l'athlète chinoise Eileen Gu transcende les sports d'hiver, en témoigne sa réponse à un journaliste de l'AFP, devenue virale.

Agence France-Presse Clara Francey

Eileen Gu, 22 ans, était la vedette des Jeux olympiques de Pékin il y a quatre ans, où elle a remporté deux médailles d'or et une d'argent, devenant ainsi la première skieuse acrobatique à décrocher trois médailles lors d'une seule édition des Jeux d'hiver.

Elle s'est ainsi rendue à Livigno, dans les Alpes italiennes, avec l'intention de rafler tous les titres olympiques, mais n'a pour l'heure remporté que deux médailles d'argent, en slopestyle et en big air.

A l'issue de sa deuxième place à l'épreuve de big air lundi, un journaliste de l'AFP l'a interrogée: considère-t-elle ces résultats comme «deux médailles d'argent gagnées, ou deux médailles d'or perdues ?»

Après un éclat de rire, Eileen Gu a rétorqué: «Je suis la femme la plus décorée de l'histoire du ski acrobatique, je pense que cela répond à la question!»

«Comment dire...» poursuit-elle en se reprenant, «remporter une médaille aux Jeux olympiques est une expérience qui change la vie de chaque athlète. Le faire cinq fois est exponentiellement plus dur, car chaque nouvelle médaille est tout aussi difficile à gagner pour moi, mais les attentes des gens autour augmentent».

Et la skieuse superstar de conclure: «Pour être tout à fait honnête, je pense que considérer cela comme deux médailles perdues est une approche quelque peu ridicule.»

L'extrait vidéo de cet échange est devenu viral sur les réseaux sociaux, recueillant des millions de vues, commentaires et réactions. John Weaver, le journaliste de l'AFP à Livigno, explique avoir posé cette question afin d'essayer de comprendre les émotions d'Eileen Gu après avoir perdu son titre.

«Les athlètes de haut niveau, tous sports confondus, ont une mentalité de gagnant très forte et il est fascinant d'observer leurs réactions lorsqu'ils échouent de peu», a-t-il déclaré après l'échange.

«J'ai été surpris par le ton de sa réaction, mais j'ai pensé que c'était une question légitime et elle m'a donné une réponse ferme», a ajouté le professionnel.

Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, Eileen Gu a décidé en 2019 de représenter la Chine. Preuve de sa notoriété mondiale, elle était la quatrième sportive la mieux payée au monde en 2025, selon Forbes, la grande majorité de ses revenus provenant d'activités hors des pistes, notamment de contrats publicitaires.