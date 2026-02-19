Quand Eileen Gu recadre un journaliste : «C'est quelque peu ridicule»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vidéo virale Quand Eileen Gu recadre un journaliste : «C'est ridicule»

Clara Francey

19.2.2026

«Je suis la femme la plus décorée de l'histoire du ski acrobatique»: aux Jeux olympiques de Milan Cortina, la notoriété de l'athlète chinoise Eileen Gu transcende les sports d'hiver, en témoigne sa réponse à un journaliste de l'AFP, devenue virale.

Agence France-Presse

19.02.2026, 15:33

Eileen Gu, 22 ans, était la vedette des Jeux olympiques de Pékin il y a quatre ans, où elle a remporté deux médailles d'or et une d'argent, devenant ainsi la première skieuse acrobatique à décrocher trois médailles lors d'une seule édition des Jeux d'hiver.

Elle s'est ainsi rendue à Livigno, dans les Alpes italiennes, avec l'intention de rafler tous les titres olympiques, mais n'a pour l'heure remporté que deux médailles d'argent, en slopestyle et en big air.

JO 2026 - Ski freestyle. Renversante, Mathilde Gremaud décroche l’or et écrit l’histoire !

JO 2026 - Ski freestyleRenversante, Mathilde Gremaud décroche l’or et écrit l’histoire !

A l'issue de sa deuxième place à l'épreuve de big air lundi, un journaliste de l'AFP l'a interrogée: considère-t-elle ces résultats comme «deux médailles d'argent gagnées, ou deux médailles d'or perdues ?»

Après un éclat de rire, Eileen Gu a rétorqué: «Je suis la femme la plus décorée de l'histoire du ski acrobatique, je pense que cela répond à la question!»

«Comment dire...» poursuit-elle en se reprenant, «remporter une médaille aux Jeux olympiques est une expérience qui change la vie de chaque athlète. Le faire cinq fois est exponentiellement plus dur, car chaque nouvelle médaille est tout aussi difficile à gagner pour moi, mais les attentes des gens autour augmentent».

JO 2026 - Ski freestyle. Big Air : la superstar chinoise freinée par Megan Oldham

JO 2026 - Ski freestyleBig Air : la superstar chinoise freinée par Megan Oldham

Et la skieuse superstar de conclure: «Pour être tout à fait honnête, je pense que considérer cela comme deux médailles perdues est une approche quelque peu ridicule.»

L'extrait vidéo de cet échange est devenu viral sur les réseaux sociaux, recueillant des millions de vues, commentaires et réactions. John Weaver, le journaliste de l'AFP à Livigno, explique avoir posé cette question afin d'essayer de comprendre les émotions d'Eileen Gu après avoir perdu son titre.

«Les athlètes de haut niveau, tous sports confondus, ont une mentalité de gagnant très forte et il est fascinant d'observer leurs réactions lorsqu'ils échouent de peu», a-t-il déclaré après l'échange.

«J'ai été surpris par le ton de sa réaction, mais j'ai pensé que c'était une question légitime et elle m'a donné une réponse ferme», a ajouté le professionnel.

Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, Eileen Gu a décidé en 2019 de représenter la Chine. Preuve de sa notoriété mondiale, elle était la quatrième sportive la mieux payée au monde en 2025, selon Forbes, la grande majorité de ses revenus provenant d'activités hors des pistes, notamment de contrats publicitaires.

Les plus lus

Les Suissesses décrochent la médaille de bronze au bout du suspense !
Charles III réagit après l’arrestation d’Andrew
Grave accident à Stallikon : une grue s’effondre, le grutier éjecté
Quand Eileen Gu recadre un journaliste : «C'est quelque peu ridicule»
«Complètement fou» - Marianne Fatton, la femme des grands rendez-vous
Militant nationaliste mort: Emmanuel Macron critique Giorgia Meloni