  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin «Quand tu vas aux JO, c’est pour gagner une médaille» - Wendy Holdener insatiable

ATS

9.2.2026 - 17:17

Wendy Holdener collectionne les médailles lors des grands rendez-vous. La Schwytzoise a déjà conquis cinq breloques olympiques et neuf mondiales, mais elle espère encore compléter sa collection.

Wendy Holdener ne se lasse pas des médailles.
Wendy Holdener ne se lasse pas des médailles.
Keystone

Keystone-SDA

09.02.2026, 17:17

Elle aura une première occasion mardi lors du combiné par équipe, où elle sera associée à Jasmine Flury. Celle-ci devra se surpasser en descente pour placer sa compatriote en bonne position pour partir à l'assaut du podium. Wendy Holdener aura encore une deuxième opportunité lors du slalom en fin de deuxième semaine.

La Suissesse participe à ses quatrièmes Jeux olympiques. Cela la remplit de joie. «Je ne peux pas dire pourquoi exactement. C'est juste quelque chose de différent, les habits, davantage de médias, et tous les quatre ans», dit-elle. Le fait de devoir être prête le jour J, c'est aussi un élément qu'elle apprécie.

JO 2026 - Ski alpin. Malorie Blanc absente du combiné féminin

JO 2026 - Ski alpinMalorie Blanc absente du combiné féminin

Naïve à Sotchi

Lors de ses premiers JO à Sotchi en 2014, Wendy Holdener était, selon ses dires, «naïve», et s'est pris la tête avec des détails comme l'esthétique des tenues. «Mais quand tu vas aux JO, c'est pour gagner une médaille. Tout le reste est égal», remarque la technicienne, qui avait été éliminée en Russie tant en géant qu'en slalom.

Pyeongchang 2018 lui a par contre souri. «J'ai beaucoup appris, et j'ai réussi à concrétiser en Corée du Sud. Avoir ramené trois médailles, c'était incroyable», se souvient-elle. Elle avait ramené en Suisse une collection complète avec l'or en team event, l'argent en slalom et le bronze en combiné. A Pékin en 2022, Wendy Holdener a fini deuxième du combiné et troisième du slalom.

Elle espère bien monter sur le podium à Cortina, sur une piste de slalom peu pentue, ce qui ne la dérange pas. Cette saison toutefois, la Schwytzoise n'est pas totalement satisfaite de ses performances. «J'aurais espéré plus de places sur le podium», avoue-t-elle. «En 2018 et 2019, j'était régulièrement dans le top 3, je devais donc presque faire une médaille.»

Plus le meilleur atout

Cette fois, la situation est légèrement différente, mais la Suissesse reste confiante, même s'il y a d'autres favorites. Elle n'a fini qu'une fois sur le podium cet hiver, mais elle n'en a jamais été très éloignée.

Wendy Holdener n'est plus le meilleur atout suisse en slalom depuis l'avènement de Camille Rast. Cela s'est aussi traduit dans la composition des duos en combiné. C'est ainsi la Valaisanne qui sera la coéquipière de Corinne Suter, la meilleure Suissesse en descente.

Sur le même thème

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Avec 175 athlètes engagés dans 14 disciplines, la Suisse aborde les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina avec ambition, portée par plusieurs leaders capables de viser les premières places.

05.02.2026

Les plus lus

Un homme gravement blessé pour une affaire de parking
«Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»
Deux opérations pour Lindsey Vonn après sa blessure en descente
«Des innocents ont été tués, et ça suffit» - Un athlète américain voit rouge
De la frayeur à l’or, l’héroïsme de Mathilde Gremaud
Ghislaine Maxwell refuse de répondre aux questions du Congrès