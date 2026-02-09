Wendy Holdener collectionne les médailles lors des grands rendez-vous. La Schwytzoise a déjà conquis cinq breloques olympiques et neuf mondiales, mais elle espère encore compléter sa collection.

Wendy Holdener ne se lasse pas des médailles. Keystone

Elle aura une première occasion mardi lors du combiné par équipe, où elle sera associée à Jasmine Flury. Celle-ci devra se surpasser en descente pour placer sa compatriote en bonne position pour partir à l'assaut du podium. Wendy Holdener aura encore une deuxième opportunité lors du slalom en fin de deuxième semaine.

La Suissesse participe à ses quatrièmes Jeux olympiques. Cela la remplit de joie. «Je ne peux pas dire pourquoi exactement. C'est juste quelque chose de différent, les habits, davantage de médias, et tous les quatre ans», dit-elle. Le fait de devoir être prête le jour J, c'est aussi un élément qu'elle apprécie.

Naïve à Sotchi

Lors de ses premiers JO à Sotchi en 2014, Wendy Holdener était, selon ses dires, «naïve», et s'est pris la tête avec des détails comme l'esthétique des tenues. «Mais quand tu vas aux JO, c'est pour gagner une médaille. Tout le reste est égal», remarque la technicienne, qui avait été éliminée en Russie tant en géant qu'en slalom.

Pyeongchang 2018 lui a par contre souri. «J'ai beaucoup appris, et j'ai réussi à concrétiser en Corée du Sud. Avoir ramené trois médailles, c'était incroyable», se souvient-elle. Elle avait ramené en Suisse une collection complète avec l'or en team event, l'argent en slalom et le bronze en combiné. A Pékin en 2022, Wendy Holdener a fini deuxième du combiné et troisième du slalom.

Elle espère bien monter sur le podium à Cortina, sur une piste de slalom peu pentue, ce qui ne la dérange pas. Cette saison toutefois, la Schwytzoise n'est pas totalement satisfaite de ses performances. «J'aurais espéré plus de places sur le podium», avoue-t-elle. «En 2018 et 2019, j'était régulièrement dans le top 3, je devais donc presque faire une médaille.»

Plus le meilleur atout

Cette fois, la situation est légèrement différente, mais la Suissesse reste confiante, même s'il y a d'autres favorites. Elle n'a fini qu'une fois sur le podium cet hiver, mais elle n'en a jamais été très éloignée.

Wendy Holdener n'est plus le meilleur atout suisse en slalom depuis l'avènement de Camille Rast. Cela s'est aussi traduit dans la composition des duos en combiné. C'est ainsi la Valaisanne qui sera la coéquipière de Corinne Suter, la meilleure Suissesse en descente.

