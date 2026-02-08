  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin Qui héritera de l’or de la descente après Corinne Suter ?

ATS

8.2.2026 - 04:01

C'est au tour des femmes de se disputer le titre olympique de la discipline-reine du ski alpin dimanche dès 11h30 à Cortina. La descente dames est forcément le temps fort de la journée.

Qui pour succéder à Corinne Suter en descente? - Gallery
Qui pour succéder à Corinne Suter en descente? - Gallery. Corinne Suter est la tenante du titre en descente

Corinne Suter est la tenante du titre en descente

Photo: ATS

Qui pour succéder à Corinne Suter en descente? - Gallery. Lindsey Vonn et Sofia Goggia sont les deux favorites de la descente olympique

Lindsey Vonn et Sofia Goggia sont les deux favorites de la descente olympique

Photo: ATS

Qui pour succéder à Corinne Suter en descente? - Gallery. Malorie Blanc dispute dimanche sa 1re course olympique

Malorie Blanc dispute dimanche sa 1re course olympique

Photo: ATS

Qui pour succéder à Corinne Suter en descente? - Gallery
Qui pour succéder à Corinne Suter en descente? - Gallery. Corinne Suter est la tenante du titre en descente

Corinne Suter est la tenante du titre en descente

Photo: ATS

Qui pour succéder à Corinne Suter en descente? - Gallery. Lindsey Vonn et Sofia Goggia sont les deux favorites de la descente olympique

Lindsey Vonn et Sofia Goggia sont les deux favorites de la descente olympique

Photo: ATS

Qui pour succéder à Corinne Suter en descente? - Gallery. Malorie Blanc dispute dimanche sa 1re course olympique

Malorie Blanc dispute dimanche sa 1re course olympique

Photo: ATS

Keystone-SDA

08.02.2026, 04:01

08.02.2026, 08:08

Difficile d'imaginer Corinne Suter rééditer son exploit de Pékin 2022. La championne olympique en titre est certes à l'aise sur la piste Olimpia delle Tofane, où elle était devenue championne du monde de descente en 2021. Mais elle n'a pas retrouvé toutes ses sensations depuis sa chute de St-Moritz mi-décembre.

Dans ces conditions, si l'on ajoute l'absence de Lara Gut-Behrami, un podium helvétique constituerait une sensation dimanche. Propulsée no 1 de cette équipe de Suisse de vitesse, Malorie Blanc reste sur un succès, en super-G à Crans-Montana, mais elle semble un peu «tendre» pour viser l'or. Janine Schmitt et Jasmine Flury ne devraient quant à elles pas jouer les premiers rôles.

Super-G de Crans-Montana. Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !

Super-G de Crans-MontanaÉblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !

Les favorites se nomment Sofia Goggia et Lindsey Vonn. L'Italienne de 33 ans, dernière porteuse de la flamme olympique vendredi à Cortina, a déjà décroché le Graal en devenant championne olympique en 2018. Et elle est à l'aise à Cortina, où elle s'est déjà imposée quatre fois dans la discipline-reine.

Lindsey Vonn a, elle, déjà triomphé à six reprises sur l'Olimpia delle Tofane en descente. Leader de la Coupe du monde de la spécialité, l'Américaine de 41 ans serait même la grande favorite si elle n'avait pas souffert d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de sa chute à Crans-Montana le week-end précédent.

JO 2026 - Ski alpin. Les Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn «y est arrivée»

JO 2026 - Ski alpinLes Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn «y est arrivée»

Klaebo en favori

D'autres athlètes suisses tenteront de s'immiscer dans la lutte pour les médailles dimanche. Le quatuor du relais mixte de biathlon, composé de Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier et Amy Baserga, vise avant tout un Top 8. En snowboard, six Helvètes – parmi lesquels la double championne du monde Julie Zogg, sont en lice en géant parallèle, mais tous sont plus à l'aise en slalom.

JO 2026 - Snowboard. Julie Zogg en quête de l’ultime médaille à Livigno

JO 2026 - SnowboardJulie Zogg en quête de l’ultime médaille à Livigno

Sur le plan international, outre la descente dames, les projecteurs seront braqués sur la piste de fond du Val di Fiemme. La star norvégienne Johannes Hösflot Klaebo, qui rêve de rafler les six titres mis en jeu dans ces joutes, sera forcément l'homme à battre dans le skiathlon. Deux Suisses, Beda Klee et Nicola Wigger, seront en lice.

JO : Lindsey Vonn s'entraîne à fond, malgré sa déchirure au genou

JO : Lindsey Vonn s'entraîne à fond, malgré sa déchirure au genou

Victime d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche vendredi dernier, Lindsey Vonn va quand même participer aux Jeux olympiques.

06.02.2026

Les plus lus

France: des jumeaux avec le même ADN se jouent de la justice !
Nouvelles révélations sur Crans-Montana, skis électriques et fraude chez RUAG
Cette immense statue de Trump reste couchée depuis un an !
Suivez la descente dames en direct
Finale de la Star Academy: le public a tranché !
Le mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana a pris feu