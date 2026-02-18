  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Hockey sur glace «On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»

Nicolas Larchevêque, à Milan

18.2.2026

Passée à quelques secondes d’une qualification historique pour les demi-finales du tournoi olympique, l’équipe de Suisse de hockey sur glace a vécu une nouvelle désillusion mercredi à Milan, s’inclinant en prolongations face à une Finlande renversante (3-2 ap). Les joueurs helvétiques, incrédules au terme d’une rencontre qu’ils semblaient parfaitement maîtriser, peinaient à trouver leurs mots.

A l’image de Sandro Schmid (no 73), le douleur était grande après la défaite cruelle face à la Finlande.
A l’image de Sandro Schmid (no 73), le douleur était grande après la défaite cruelle face à la Finlande.
KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Milan

18.02.2026, 22:23

18.02.2026, 22:49

«Ça fait chier...» Les mots crus de Christoph Bertschy résument parfaitement le sentiment qui doit habiter l’équipe de Suisse de hockey sur glace ainsi que ses supporters. Menant encore 2-0 à six minutes du terme et tout proche de se qualifier pour la première demi-finale de son histoire dans un tournoi olympique, la troupe de Patrick Fischer a fini par courber l’échine en prolongations face à la Finlande (3-2 ap).

«Honnêtement, toute la journée, je n’avais aucun doute, à aucun moment, qu'on allait perdre ce match. Mais maintenant, on en est là.... C'est le sport, qui procure des émotions très positives, mais aussi des émotions très négatives qui font mal», a reconnu l’attaquant de Fribourg-Gottéron.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse échoue à 72 secondes d’un immense exploit face à la Finlande

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse échoue à 72 secondes d’un immense exploit face à la Finlande

Avant l’égalisation nordique à 72 secondes du terme, Bertschy et ses coéquipiers semblaient réussir le match parfait, n’offrant que de rares occasions à leurs adversaires et portés par un Leonardo Genoni à nouveau impérial devant sa cage (28 arrêts). La défaite est donc très dure à accepter.

«On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver... C’est dur de trouver les mots en ce moment», a lâché, pour sa part, un Sandro Schmid abattu. «Si on arrive à marquer ce troisième but, comme on l’a fait hier contre l'Italie (ndlr : victoire 3-0), ça tue le match. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à y parvenir malgré des occasions. De l'autre côté, il y avait une bonne équipe qui savait exactement attendre sa chance, et elle a réussi à capitaliser. Il me faudra un peu de temps pour digérer tout ça...»

«On avait tout pour bien faire...»

Damien Riat a dressé le même constat. «Cette défaite fait mal. On avait tout pour bien faire. Ils ont poussé et encore poussé, mais on tenait et on a eu les occasions d’inscrire ce troisième but... Au final, il nous a manqué cet instinct de tueur, contrairement à eux. On était très serein tout le match. Même quand ils marquent le 2-2, on s’est dit qu’elle était pour nous celle-là. Il n’y avait pas photo. On a l'impression de gérer ce match et on a plutôt bien joué, mais ce n'était peut-être pas notre journée...», a estimé le buteur du Lausanne HC, auteur de l’ouverture du score.

JO 2026 - Hockey sur glace. Damien Riat : «Désormais, c'est la tête qui prend le dessus»

JO 2026 - Hockey sur glaceDamien Riat : «Désormais, c'est la tête qui prend le dessus»

Après avoir perdu plusieurs finales mondiales, la Suisse a frôlé un nouvel exploit majeur face une formation qui alignait uniquement des joueurs provenant de NHL. Mais une nouvelle fois, l’issue lui est cruelle.

«Je pense qu'on méritait mieux. On s’est beaucoup investi avec un groupe qui est incroyable. On le voit tant sur, que hors de la glace. Chacun se bat pour l'autre et c’est aussi ça qui fait que c’est encore plus douloureux. Tout le monde adore venir ici, se donner à fond et porter cette croix blanche sur le cœur. Depuis des années, on est tellement un bon groupe et du coup, des moments comme celui-ci, c'est encore pire en sachant qu'on est si proche les uns des autres», a tenu à expliquer Christoph Bertschy.

Pour ce dernier et ses partenaires, il faudra désormais tenter de tourner cette page olympique avant de retrouver le chemin de la National League ou de la NHL. Avant de connaître (enfin) une fin heureuse sous le maillot national au mois de mai, lors du championnat du monde en Suisse ?

Sur le même thème

Les médaillés suisses des JO 2026

Les médaillés suisses des JO 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

18.02.2026

Les plus lus

Impressionnantes images d'avalanches – Et la neige n'a pas fini de tomber !
«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble
Conflit d'héritage: entre la «belle-mère» russe et la fille du défunt, c'est la guerre
L’expédition polaire de l’Inter tourne au cauchemar, match fou à Bruges
La revanche de «Fast Rast», les larmes de Wendy Holdener