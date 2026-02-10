Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium

Le Japon a déposé une réclamation officielle auprès des organisateurs des Jeux olympiques de Milan-Cortina après que les lames des patins de ses patineurs artistiques ont été abîmées sur le podium de l'épreuve par équipes dimanche, a affirmé la délégation nippone.

Les lames des patins des patineurs japonais ont été abîmées sur le podium de l'épreuve par équipes dimanche, a affirmé la délégation nippone. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Selon Yosuke Takeuchi, responsable de la délégation du Japon, le podium à Milan était fait d'"une substance rugueuse, semblable à de l'asphalte, faite de pierre taillée", revêtement qui a ébréché les lames lorsque les patineurs y sont montés pour recevoir leur médaille d'argent, au côté des Etats-Unis, en or, et de l'Italie, en bronze.

«Des réparations des lames ébréchées ont été effectuées (lundi) dans un atelier spécialisé», a indiqué M. Takeuchi dans un communiqué, ajoutant que les patineurs des trois pays étaient concernés.

Les patineurs artistiques effectuent des affûtages très fins de leurs lames pour exécuter des mouvements ultra-précis, et les podiums sont généralement recouverts de caoutchouc afin de protéger les arêtes. Le patinage artistique se poursuit mardi aux Jeux de Milan-Cortina avec le programme court masculin.