La Suisse tire un excellent bilan des Jeux paralympiques de Milan-Cortina, qui se sont achevés dimanche. Six médailles, trois diplômes et deux surprises ont fait de ces joutes les plus réussies depuis 24 ans.

Quatre des six médailles remportées par les Suisses aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger, Cortina d'Ampezzo ATS

Robin Cuche et ses larmes de joie après sa médaille d'or en descente. Fabrice von Grünigen qui célèbre sa médaille d'argent en Banked Slalom après une chute et une commotion cérébrale. Emerick Sierro racontant, rayonnant, à ses coéquipiers sa 9e place en combiné alpin et en slalom géant.

Ce sont des images qui symbolisent ces Paralympiques. Des images qui ne seront pas oubliées de sitôt et qui permettent de tirer un bilan extrêmement positif dans le camp suisse.

Meilleur résultat depuis 24 ans

«Nous voulons rendre la Suisse fière. Et cela passe par des médailles.» C'est ce qu'avait déclaré Tom Reulein, chef de mission, avant le début des Paralympiques. Trois médailles constituaient l'objectif officiel de la délégation suisse. Elle en a remporté le double.

«L'objectif officiel est toujours ce que l'on veut atteindre à tout prix», explique Tom Reulein, qui ajoute en riant: «Remporter six médailles, c'est absolument exceptionnel.»

À ces breloques s'ajoutent trois diplômes. «Je ne me souviens même pas de la dernière fois où la Suisse a fait mieux», poursuit le chef de mission. C'était il y a 24 ans, aux Jeux de Salt Lake City, où douze médailles étaient tombées.

À l'époque, il y avait cependant beaucoup plus de titres en jeu, car les catégories de compétition n'étaient pas encore regroupées en trois classes. Depuis Turin 2006, la Suisse n'avait ainsi jamais remporté plus de trois médailles, et ce malgré des délégations généralement plus importantes que celle de cette année (à l'exception de 2014).

Selon Tom Reulein, les succès de 2026 reposent sur «un travail cohérent, passionné et engagé de toute l'équipe tout au long de la saison et ici à Cortina». Mais surtout, les athlètes ont su résister à la pression, ce qui n'a rien d'évident.

Cuche, von Grünigen et Fahrni

Le tableau interne des médailles est dominé par Robin Cuche – surnommé «Robinator» par son frère après sa victoire en descente. Il totalise quatre podiums en cinq courses. «Quatre médailles, cela ne se planifie pas. Bien sûr, il en avait le potentiel, mais réussir à le concrétiser, c'est incroyable», applaudit Tom Reulein.

Derrière lui figure Fabrice von Grünigen avec sa médaille d'argent. Victime d'une chute lors d'un entraînement de snowboardcross le jour de la cérémonie d'ouverture, il a décroché une médaille sept jours plus tard. Tom Reulein en est convaincu: «Cette histoire, de la commotion cérébrale au podium,on en parlera encore dans cinquante ans».

Son coéquipier Aron Fahrni a lui aussi marqué l'histoire à Cortina en décrochant le bronze en snowboardcross, devenant ainsi le premier snowboardeur suisse à remporter une médaille paralympique. Un grand succès pour l'équipe entraînée par Silvan Hofer.

Le chef de mission se réjouit également d'un diplôme, celui obtenu par Pascal Christen, spécialiste du monoskibob, vendredi en géant. «Il a souvent dû faire face à des abandons, mais la façon dont il a dévalé ce géant... J'en ai eu la chair de poule.»

La délégation suisse risque d'en avoir encore longtemps en repensant aux Jeux de Milan-Cortina, à ces médailles, à ces émotions, à ces carrières couronnées au plus haut niveau paralympique. Et à toutes les histoires qui s'y sont écrites.