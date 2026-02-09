Renversante, Mathilde Gremaud décroche l’or et écrit l’histoire !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski freestyle Renversante, Mathilde Gremaud décroche l’or et écrit l’histoire !

Gregoire Galley

9.2.2026

Mathilde Gremaud a conservé l'or olympique du ski slopestyle. Grâce à un deuxième run de très bonne facture, la Gruérienne a battu sa rivale, la Chinoise Eileen Gu, lundi à Livigno.

JO 2026 : l’or pour Mathilde Gremaud

JO 2026 : l’or pour Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud a remporté la médaille d’or lundi à l’occasion de l’épreuve de slopestyle.

09.02.2026

Keystone-ATS

09.02.2026, 13:52

09.02.2026, 14:14

La Fribourgeoise a donc ajouté une quatrième médaille à son incroyable collection olympique. Vice-championne olympique de slopestyle en 2018, elle a aussi cueilli l'argent du Big Air en 2022 à Pékin. Comme d'habitude, la citoyenne de La Roche n'a pas cédé sous la pression.

Elle avait un plan, et a pu s'y tenir. Un jour après ses 26 ans, la Gruérienne a sorti un premier run solide noté 83,60. Grâce à cette «assurance», elle a pu «envoyer» du lourd lors de son second passage. Ses 86,96 points lui ont permis de passer devant sa grande rivale Eileen Gu qui avait réussi 86,58 points dès son entrée dans le snowpark.

«Il a encore retourné sa veste». Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !

«Il a encore retourné sa veste»Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !

Revanche

Sous les yeux de ses parents, Mathilde Gremaud a pu fêter son titre peu après qu'Eileen Gu s'était élancée pour son troisième et dernier run. Sur le premier module, la Chinoise a chuté, offrant l'or à Mathilde Gremaud.

Certains parleront de karma puisqu'il y avait eu cette petite embrouille d'avant JO avec le coach indépendant Misra Noto qui était revenu auprès de la Fribourgeoise avant de retourner sa veste pour aider Eileen Gu quelques jours avant le début des compétitions. Mathilde Gremaud avait annoncé n'avoir aucun sentiment de revanche, mais elle l'a tout de même prise sur la neige.

Le bronze est allé à la Canadienne Megan Oldham (76,46 points) qui a devancé d'une poussière de points la Britannique Kirsty Muir (76,05). Deuxième Suissesse en lice, Giulia Tanno a décroché un très joli diplôme. La Grisonne a fini 6e avec 65,85 points réussis à son premier passage.

Archive sur Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Avec deux médailles à Pékin et une à Pyeongchang, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud participe à ses troisièmes Jeux olympiques. «Un événement unique» où elle espère cette fois-ci pouvoir «célébrer avec la famille».

27.01.2026

Les plus lus

«Des innocents ont été tués, et ça suffit» - Un athlète américain voit rouge
Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard
Johan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»
La reconversion d’une fausse médecin esthétique
«De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné
Renversante, Mathilde Gremaud décroche l’or et écrit l’histoire !