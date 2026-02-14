  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Curling Renversantes, les Suissesses matent le Canada après un scénario fou

ATS

14.2.2026 - 22:29

Journée renversante pour les curleuses du CC Aarau. Après une défaite 7-5 inattendue face au Japon le matin, elles ont battu le Canada 7-6 après un scénario improbable.

Une très belle remontada pour Silvana Tirinzoni.
Une très belle remontada pour Silvana Tirinzoni.
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 22:29

14.02.2026, 23:11

Face à des Canadiennes qui sont leurs «bêtes noires», les Suissesses ont été menées 4-0 après le troisième end avant de réussir une très belle remontada. La skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont réussi un coup de quatre au 7e end pour prendre le lead (6-5). Elles devaient ensuite exploiter l'avantage de la dernière pierre pour rafler la mise dans l'end supplémentaire et pour cueillir leur troisième succès en quatre matches dans ce tournoi.

JO 2026 - Curling. Une première défaite pour les Suissesses

JO 2026 - CurlingUne première défaite pour les Suissesses

Les plus lus

Situation délicate : Mikaela Shiffrin face à la peur insoutenable du vide
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»
Match de légende : les Suissesses réalisent un véritable exploit !
Le Real Madrid met la pression sur le Barça, Mbappé laissé au repos
Karine Le Marchand dans la tourmente – «Je suis très fière de qui je suis»
Nouvelles révélations chocs sur le décès de l’opposant russe Navalny