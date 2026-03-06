  1. Clients Privés
Paras 2026 Retour des Russes : réception glaciale et huées à l'ouverture !

Arthur Rappaz

6.3.2026

La Russie a marqué officiellement son retour au sein de l'olympisme en défilant avec son drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, vendredi à Vérone. Mais ses athlètes ont été hués par une partie du public.

Le retour de la délégation russe lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques.
Le retour de la délégation russe lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques.
Keystone
,

Agence France-Presse, Keystone-ATS

06.03.2026, 20:56

06.03.2026, 21:05

Jeux paralympiques. La présence des Russes fâche : le gouvernement britannique boycotte

Jeux paralympiquesLa présence des Russes fâche : le gouvernement britannique boycotte

Quatre membres de la délégation russe ont pris part à la parade des athlètes dans les arènes de Vérone – quelques minutes après ceux du Bélarus – sous les huées de spectateurs.

Paras 2026. Petite mais raffinée : la Maison suisse inaugurée par Baume-Schneider

Paras 2026Petite mais raffinée : la Maison suisse inaugurée par Baume-Schneider

Au total, 10 sportifs de ces deux pays ont reçu une invitation pour prendre part aux Jeux sous drapeau et hymne, une première depuis l'invasion russe en Ukraine en 2022.

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

