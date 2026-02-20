  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski freestyle Le Valaisan Robin Briguet échoue en qualifications du ski halfpipe

ATS

20.2.2026 - 12:31

Robin Briguet n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du ski halfpipe vendredi aux Jeux olympiques. Le freestyler valaisan n'a pris que la 18e place des qualifications à Livigno.

Robin Briguet a chuté lors de son deuxième «run».
Robin Briguet a chuté lors de son deuxième «run».
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.02.2026, 12:31

20.02.2026, 12:37

Le rider de 26 ans n'a pas été en réussite pour sa troisième participation aux Jeux olympiques (25e à Pyeongchang, 12e à Pékin). Il a signé un premier passage solide (58,25) mais insuffisant pour terminer parmi les 12 premiers, avant de chuter lors de son deuxième «run».

La meilleure note des qualifs a été obtenue par le Canadien Brendan Mackay (92,75), devant l'Américain Nick Goepper (90,00) et l'Estonien Henry Sildaru (88,00). La finale est prévue vendredi soir à 19h30.

Grosse chute pour Melville Ives

Le Néo-Zélandais Finley Melville Ives, numéro un mondial, a quant à lui été évacué sur civière après une violente chute lors de son deuxième passage.

Le skieur de 19 ans a été pris en charge par les secours après avoir manqué la réception d'un saut, heurtant violemment le sol et perdant ses skis et ses bâtons. La compétition a été interrompue de longues minutes avant que l'athlète ne soit évacué à l'aide d'une civière.

La veille, la Canadienne Cassie Sharpe avait également dû être prise en charge après une chute impressionnante lors des qualifications féminines. La double médaillée olympique canadienne est désormais dans un «état stable», a annoncé jeudi soir la fédération canadienne de ski.

JO 2026 - Ski freestyle. Cassie Sharpe dans un «état stable» après sa terrible chute

JO 2026 - Ski freestyleCassie Sharpe dans un «état stable» après sa terrible chute

