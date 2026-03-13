Robin Cuche jouera la victoire du géant paralympique lors de la 2e manche dès 13h00. Le Neuchâtelois s'est classé 2e de la 1re manche vendredi matin, ne concédant que 0''29 au leader français Arthur Bauchet.

Robin Cuche est bien parti pour décrocher une troisième médaille à Cortina. IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA ATS

Déjà couronné en descente et en super-G, Cuche est en passe de remporter une troisième médaille dans ces Jeux. Il compte 1''35 d'avance sur la troisième place occupée par le Russe Aleksei Bugaev.

La tâche s'annonce en revanche plus compliqué pour le Valaisan Theo Gmür. Le triple champion paralympique de 2018 a terminé sa manche à la 7e place, à plus de quatre secondes de Bauchet, et à 2''42 de la troisième marche du podium.

Les autres Suisses en lice Emerick Sierro (12e à 5''30) et Ueli Rotach (28e à 18''98) se sont également qualifiés pour la seconde manche.