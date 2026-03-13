  1. Clients Privés
Paras 2026 - Ski alpin Robin Cuche dans le coup en géant après la première manche

ATS

13.3.2026 - 10:49

Robin Cuche jouera la victoire du géant paralympique lors de la 2e manche dès 13h00. Le Neuchâtelois s'est classé 2e de la 1re manche vendredi matin, ne concédant que 0''29 au leader français Arthur Bauchet.

Robin Cuche est bien parti pour décrocher une troisième médaille à Cortina.
Robin Cuche est bien parti pour décrocher une troisième médaille à Cortina.
IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA

13.03.2026, 10:49

Déjà couronné en descente et en super-G, Cuche est en passe de remporter une troisième médaille dans ces Jeux. Il compte 1''35 d'avance sur la troisième place occupée par le Russe Aleksei Bugaev.

Paras 2026 - Ski alpin. Robin Cuche s'adjuge un nouveau titre paralympique !

Paras 2026 - Ski alpinRobin Cuche s’adjuge un nouveau titre paralympique !

La tâche s'annonce en revanche plus compliqué pour le Valaisan Theo Gmür. Le triple champion paralympique de 2018 a terminé sa manche à la 7e place, à plus de quatre secondes de Bauchet, et à 2''42 de la troisième marche du podium.

Les autres Suisses en lice Emerick Sierro (12e à 5''30) et Ueli Rotach (28e à 18''98) se sont également qualifiés pour la seconde manche.

Paras 2026 - Ski alpin. Le Valaisan Emerick Sierro termine 9e du combiné

Paras 2026 - Ski alpinLe Valaisan Emerick Sierro termine 9e du combiné

Les médaillés suisses des Jeux paralympiques 2026

Les médaillés suisses des Jeux paralympiques 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina.

10.03.2026

