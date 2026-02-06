  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Luge Sans le don d'une rivale, Maag n'aurait sûrement pas vu Cortina

ATS

6.2.2026 - 15:16

La lugeuse Natalie Maag a dû faire face à plusieurs obstacles avant d'arriver aux Jeux olympiques, entre soucis financiers et blessures. Au point même qu'une de ses concurrentes lui a fait un don.

La joie de Natalie Maag d'être aux Jeux olympiques.
La joie de Natalie Maag d'être aux Jeux olympiques.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.02.2026, 15:16

Natalie Maag ne peut cacher son émotion et sa gratitude. En raison des difficultés financières de la fédération nationale Swiss Sliding, elle a dû assumer elle-même les dépenses supplémentaires qu'exige une saison olympique. Elle a donc lancé un financement participatif à l'automne, avec un succès retentissant.

L'une des premières à faire un don: Anna Berreiter, médaillée d'argent olympique à Pékin et actuellement 6e du classement général de la Coupe du monde, soit deux places devant Maag. «On le dit dans beaucoup de sports, mais chez nous, en luge, la solidarité est vraiment spéciale», s'enthousiasme la Zurichoise de 28 ans.

La grande famille de la luge

«Nous sommes vraiment une grande famille. Nous avons aussi un groupe de filles avec des Allemandes, des Autrichiennes et des Sud-Tyroliennes, et nous partons même en vacances ensemble», explique la lugeuse. Au final, plus de 15'000 francs ont été récoltés, bien plus que prévu. Cela lui a aussi permis de poursuivre sa collaboration éprouvée avec sa préparatrice physique Daniela Mühlebach, qui est elle aussi présente à Cortina.

«Ça a été un énorme coup de boost», apprécie Natalie Maag, très reconnaissante. Et cela a peut-être sauvé sa saison, voire sa carrière. «Mentalement, c'était difficile d'aborder cette saison. J'étais arrivée à un point où je n'étais plus sûre de pouvoir continuer à me battre.»

Cela explique aussi pourquoi elle n'a pas réussi à franchir le cap espéré après ses deux podiums et sa 5e place au classement général la saison passée. À cela s'est ajouté un doigt enflammé qui l'a handicapée au départ et l'a contrainte à prendre des antibiotiques.

Une douzaine de «médaillables»

Natalie Maag se montre désormais confiante à l'idée d'améliorer, lundi et mardi, sa 9e place de Pékin, notamment grâce à sa 3e place obtenue mi-janvier à Oberhof. Un résultat qui lui a également valu une médaille de bronze européenne, «un immense soulagement».

Le fait d'avoir terminé 5e lors des épreuves de test sur la nouvelle piste olympique nourrit aussi son optimisme. «C'est une piste vraiment sympa», estime celle qui est intégrée depuis quelques années au sein de l'équipe allemande et y est pleinement acceptée.

Elle ne veut pas renoncer complètement au rêve d'une médaille. «Les Jeux olympiques écrivent leur propre histoire», rappelle la Zurichoise. Elle juge le plateau extrêmement homogène, estimant que dix à douze lugeuses peuvent prétendre au podium.

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Avec 175 athlètes engagés dans 14 disciplines, la Suisse aborde les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina avec ambition, portée par plusieurs leaders capables de viser les premières places.

05.02.2026

Les plus lus

Enquête sous pression: la récusation de l'ensemble des procureurs demandée
Trump dérape: le couple Obama représenté en singes dans une vidéo
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente
Sergueï Lavrov: «l'OSCE risque l'autodestruction»
Le recul des voyages vers les Etats-Unis s'inscrit dans la durée
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»