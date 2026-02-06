La lugeuse Natalie Maag a dû faire face à plusieurs obstacles avant d'arriver aux Jeux olympiques, entre soucis financiers et blessures. Au point même qu'une de ses concurrentes lui a fait un don.

La joie de Natalie Maag d'être aux Jeux olympiques. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Natalie Maag ne peut cacher son émotion et sa gratitude. En raison des difficultés financières de la fédération nationale Swiss Sliding, elle a dû assumer elle-même les dépenses supplémentaires qu'exige une saison olympique. Elle a donc lancé un financement participatif à l'automne, avec un succès retentissant.

L'une des premières à faire un don: Anna Berreiter, médaillée d'argent olympique à Pékin et actuellement 6e du classement général de la Coupe du monde, soit deux places devant Maag. «On le dit dans beaucoup de sports, mais chez nous, en luge, la solidarité est vraiment spéciale», s'enthousiasme la Zurichoise de 28 ans.

La grande famille de la luge

«Nous sommes vraiment une grande famille. Nous avons aussi un groupe de filles avec des Allemandes, des Autrichiennes et des Sud-Tyroliennes, et nous partons même en vacances ensemble», explique la lugeuse. Au final, plus de 15'000 francs ont été récoltés, bien plus que prévu. Cela lui a aussi permis de poursuivre sa collaboration éprouvée avec sa préparatrice physique Daniela Mühlebach, qui est elle aussi présente à Cortina.

«Ça a été un énorme coup de boost», apprécie Natalie Maag, très reconnaissante. Et cela a peut-être sauvé sa saison, voire sa carrière. «Mentalement, c'était difficile d'aborder cette saison. J'étais arrivée à un point où je n'étais plus sûre de pouvoir continuer à me battre.»

Cela explique aussi pourquoi elle n'a pas réussi à franchir le cap espéré après ses deux podiums et sa 5e place au classement général la saison passée. À cela s'est ajouté un doigt enflammé qui l'a handicapée au départ et l'a contrainte à prendre des antibiotiques.

Une douzaine de «médaillables»

Natalie Maag se montre désormais confiante à l'idée d'améliorer, lundi et mardi, sa 9e place de Pékin, notamment grâce à sa 3e place obtenue mi-janvier à Oberhof. Un résultat qui lui a également valu une médaille de bronze européenne, «un immense soulagement».

Le fait d'avoir terminé 5e lors des épreuves de test sur la nouvelle piste olympique nourrit aussi son optimisme. «C'est une piste vraiment sympa», estime celle qui est intégrée depuis quelques années au sein de l'équipe allemande et y est pleinement acceptée.

Elle ne veut pas renoncer complètement au rêve d'une médaille. «Les Jeux olympiques écrivent leur propre histoire», rappelle la Zurichoise. Elle juge le plateau extrêmement homogène, estimant que dix à douze lugeuses peuvent prétendre au podium.