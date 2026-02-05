Première championne olympique de l'Histoire en slopestyle en 2018, Sarah Höfflin est toujours fidèle au poste. Du haut de ses 35 printemps, la Genevoise possède toujours la même envie, même si elle doit s'adapter.

Sarah Höfflin s'apprête à disputer ses troisièmes Jeux olympiques. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Livigno ATS

L'émergence de Mathilde Gremaud ces dernières années a fait que l'on a un peu mis Sarah Höfflin de côté. Il faut dire que la dernière victoire sur le circuit de la Coupe du monde remonte au mois de janvier 2020 à Mammoth Mountain. Après cette victoire, la Genevoise a aligné neuf podiums, dont sept deuxièmes places. Le dernier haut fait d'armes de la championne olympique 2018 est intervenu l'an dernier aux Grisons lors des Championnats du monde. Elle avait pris la 2e place en Big Air et prouvé que l'on pouvait encore compter sur elle.

Cette saison, elle a disputé trois compétitions pour des résultats moyens avec une 12e, une 8e et une 17e place en slopestyle à Laax à la mi-janvier. Il faut dire que Sarah Höfflin s'est blessée en Chine en fin d'année. «C'est vraiment un début de saison qui a été un peu compliqué, reconnaît la Genevoise. J'ai eu pas mal de petits bobos qui survenaient de rien, de tout, des accumulations d'impacts je pense. J'ai 35 ans et je pense que mon corps le sent bien. J'ai compris que je devais adapter un peu ma préparation en faisant les choses différemment en comparaison à ce que je faisais quand j'avais entre 25 et 30 ans.»

Le glitch dans la matrice

En Chine, Höfflin a connu un épisode rare. Tombée malade le jour avant les finales, elle a été victime des «twisties» qui avaient handicapé la gymnaste Simone Biles. «J'ai attrapé froid et j'avais toute la tête bouchée, raconte-t-elle. Et puis je me suis perdue en l'air, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je suis tombée sur le côté, sur l'épaule qui me fait encore un peu souffrir, mais franchement ça va bien.»

Quand on lui demande d'expliquer plus exactement cette sensation, la Genevoise devient plus précise: «En fait tu te paumes. Tout d'un coup, c'est un peu comme s'il y avait un glitch dans la matrice. Tu ne sais plus où est le haut, le bas. C'est encore plus vrai lorsque le sol et le ciel ont la même couleur comme aujourd'hui. J'ai appris à ce moment-là, c'est que quand tu attrapes froid, il y a tout qui se bouche et il y a des oreilles qui se bouchent et que cela influe sur l'oreille interne qui aide à l'équilibre. Je me rappelle que je me suis levée le matin et que je me sentais tellement malade. Je me suis dit que si c'était un jour d'entraînement, jamais je n'y serais allé. Mais vu que c'était en finale de Coupe du monde, je me suis dit que si je posais mes deux tricks, c'était podium à 100%. Je me disais que c'était une petite crève, que ce n'était pas grave. Mais en fait, juste avant de décoller, j'ai senti que je suis partie dans ce qu'on appelle un «Infinity Spin» où tu n'arrêtes pas de tourner avant de toucher terre.»

Travailler avec une psychologue du sport

La rideuse du bout du Léman a dû lutter en reprenant les bases simples pour retrouver la confiance. Elle a pu refaire des doubles vrilles sur l'airbag et avoue se sentir bien ces derniers jours. «Si j'arrive à poser mes meilleurs tricks, ceux que je fais sur l'airbag, que j'ai entraîné tout l'été et toute la semaine dernière, je pense que cela pourrait très bien passer, glisse-t-elle avec le sourire. Après, il faut juste le faire sur la neige. J'ai un run de finale (red: en slopestyle) qui est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai fait auparavant, mais il faut se qualifier pour la finale.»

En travaillant avec une psychologue du sport, Sarah Höfflin a compris qu'elle n'avait pas besoin de toutes ces répétitions. «Je l'ai fait par le passé, explique-t-elle. Maintenant, le but, c'est de se faire confiance. C'est une manière différente de penser et de faire son sport. C'est une adaptation pour moi qui suis à la base une personne qui aime faire beaucoup de répétitions, mais c'est vrai que ça marche moins bien aujourd'hui parce que je me fatigue plus vite.»

Le coach suisse Greg Tuscher est impressionné par la volonté et la progression d'Höfflin. Comme la Genevoise, il sait que la championne olympique 2018 a cette force et cette expérience pour aller chercher du métal. Il faut juste que les planètes s'alignent dès samedi en qualifications.