Anna Odine Strøm s'est parée d'or sur le petit tremplin à Predazzo. La Norvégienne s'est posée à 101 m en deuxième manche (267,3 points) pour devancer la Slovène Nika Prevc (266,2) et la Japonaise Nozomi Maruyama (261,8).

🇳🇴 Anna Odine Stroem logra el oro en saltos de esquí y da la sorpresa para la decepción de Nika Prevc#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/sGLk9crfwa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 7, 2026

Keystone-SDA ATS

Nika Prevc, qui a remporté 13 concours cette saison et qui est large leader au classement général de la Coupe du monde, s'est inclinée de peu. Strøm n'avait remporté qu'un seul concours cette saison, à Wisla en Pologne, mais a dominé les deux manches de ce concours olympique.

Qualifié en deuxième manche, la seule représentante helvétique Sina Arnet s'est hissée à la 28e place avec deux sauts à 94 m. L'Obwaldienne de 20 ans, qui dispute ses premiers jeux, a ainsi bien entamé son rendez-vous olympique, elle qui avait comme objectif une place dans le top 30.