JO 2026 - Saut à ski Les frère et sœur Prevc offrent le graal olympique à la Slovénie

ATS

10.2.2026 - 21:53

La Slovénie, grande favorite, a confirmé son statut dans l'épreuve par équipes mixtes. Le quatuor formé par autour de Nika et Domen Prevc s'est facilement imposé devant la Norvège et le Japon.

Keystone-SDA

10.02.2026, 21:53

10.02.2026, 23:37

Après un début décevant dans ces Jeux olympiques pour les surdoués Nika et Domen Prevc – elle a tout de même remporté la médaille d'argent sur le petit tremplin, tandis que lui n'a pas fait mieux que la 6e place –, frère et sœur se sont rattrapés dans l'épreuve par équipe mixte. Avec leur compatriotes Nika Vodan et Anze Lanisek, ils ont assuré l'or pour la Slovénie. Après huit sauts, le quatuor favori comptait plus de 30 points d'avance sur la deuxième place.

JO 2026 - Saut à ski. Gregor Deschwanden décroche le bronze surprise au petit tremplin !

JO 2026 - Saut à skiGregor Deschwanden décroche le bronze surprise au petit tremplin !

Il y a quatre ans, lorsque cette épreuve a été disputée pour la première fois aux JO, la victoire était déjà revenue à la Slovénie. Comme lors de l'édition 2022, la Suisse n'était pas représentée dans cette épreuve.

JO 2026 - Saut à ski. Gregor Deschwanden : «Après le saut d'essai, j'ai su que ça marchait»

JO 2026 - Saut à skiGregor Deschwanden : «Après le saut d'essai, j'ai su que ça marchait»

