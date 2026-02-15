La victoire 4-3 ap face à la Tchéquie a fait du bien à une équipe de Suisse ébranlée par les blessures contre le Canada. Et surtout, la Suisse a trouvé son jeu, selon le sélectionneur Patrick Fischer.

Patrick Fischer a aimé la réaction de son équipe face à la Tchéquie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je suis très content de cette victoire, a expliqué le Zougois. Aujourd'hui, c'était important de trouver notre jeu. On a joué avec beaucoup de coeur et de vitesse tout en étant efficace sur le fore-checking. Je dois dire que c'était un bon match entre deux équipes qui ont travaillé dur.»

En dépit de l'ouverture du score des joueurs de Radim Rulik, Fischer a aimé l'entame de rencontre de ses joueurs. «Contre eux, c'est toujours dur, estime le coach helvétique. On joue le même style, on travaille fort, on patine. Mais aujourd'hui on devait montrer notre jeu et c'est ce que nous avons fait.»

Kukan le héros

Ce jeu prôné par Patrick Fischer et son staff a permis à la Suisse de faire deux finales mondiales de suite et de ne pas passer loin de l'or. Bien regroupé devant Leonardo Genoni et avec des piliers défensifs comme Roman Josi, Janis Moser ou encore Jonas Siegenthaler, l'effectif a fière allure, même sans Fiala, Malgin ni Glauser. Parce que tous les joueurs tirent à la même corde, même ceux qui se trouvent sur les lignes 3 et 4.

Et bien que les trois premiers buts aient été inscrits par des joueurs de NHL (Josi, Meier et Suter), c'est Dean Kukan qui n'a pas tremblé en prolongation, à 3 contre 3, pour trouver la lucarne de Lukas Dostal. Un peu moins en vue offensivement avec les Zurich Lions cette saison, Kukan reste l'un des meilleurs défenseurs de National League. Et en la circonstance, il a montré pourquoi.

Pour Kevin Fiala

Forcément, les Helvètes ont voulu jouer pour Kevin Fiala, gravement blessé vendredi soir contre le Canada. «Avant le match, nous avons dit que nous allions jouer pour Kevin aujourd'hui, a raconté le capitaine Roman Josi. Son absence a été un énorme choc pour tout le monde.»

Héros de cette partie, Dean Kukan savait à quoi s'attendre face au pays dont est originaire son père. «Nous avons analysé leur jeu et essayé de jouer comme eux, a-t-il dit. De manière simple et intense.» Et avant le match, Fiala a adressé un message vidéo à l'équipe pour lui donner du courage. «Il nous a dit de donner le maximum et de battre les Tchèques, a relevé le défenseur zurichois. Il allait bien, compte tenu des circonstances.»

La Suisse 5e ou 6e

Cette victoire assure la 5e ou la 6e place à la Suisse. Le rang final au terme de cette phase de poule va dépendre du groupe C, celui des Etats-Unis, de l'Allemagne, de la Lettonie et du Danemark. S'ils terminent cinquièmes, les Suisses affronteront certainement l'Italie en huitième de finale mardi. S'ils finissent sixièmes, ce serait une probable rencontre face à la France. On sait également que le 5e se frotterait certainement à la Finlande en quarts de finale, alors que le 6e jouerait la Slovaquie en cas de succès au tour précédent.