La championne du monde du 100 m Sha'Carri Richardson a effacé samedi avec brio le mauvais souvenir de sa suspension de 2021, qui l'avait privée des Jeux olympiques de Tokyo. Elle a dominé le 100 m des sélections US pour les JO de Paris (26 juillet - 11 août).

Sha’Carri Richardson runs the fastest 100m in the world this year to qualify for the #ParisOlympics! pic.twitter.com/ke9xz7EZ7H — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) June 23, 2024

ATS

Dans une lumière de fin de journée qui enveloppe Eugene et les vertes forêts de l'Oregon, le soleil s'est enfin levé sur les ambitions olympiques de la nouvelle star du sprint Sha'Carri Richardson. En 10''71, meilleur chrono mondial de la saison, la flamboyante sprinteuse a un peu plus affirmé ses ambitions pour l'or olympique à Paris.

«Le travail paie», a lancé la championne, qui a devancé samedi deux partenaires d'entraînement, Melissa Jefferson (10''80) et Twanisha Terry (10''89), qui l'accompagneront sur 100 m à Paris. «Cette course confirme tout notre travail. J'ai hâte de pouvoir continuer de progresser à partir de notre résultat du jour et de notre dynamique.»

En larmes

Avant de signer la Tour Eiffel miniature installée après la ligne d'arrivée, Sha'Carri Richardson est montée dans les tribunes, en larmes, pour enlacer sa grand-mère, la femme qui l'a élevé à Dallas face aux carences de sa mère.

A family moment for Sha’Carri Richardson that will last a lifetime. #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/WyZCgyE6S0 — NBC Sports (@NBCSports) June 23, 2024

Richardson avait utilisé la marijuana pour faire face au décès de sa «mère biologique» quelques jours avant les sélections olympiques en 2021, où une suspension avait effacé sa victoire et l'avait privée des Jeux de Tokyo, marquant le début d'une petite descente aux enfers (déclarations douteuses, outrances sur les réseaux sociaux, non sélection aux Mondiaux de 2022).

La Texane installée en Floride avait retrouvé la lumière et conquis le trône du 100 m aux Mondiaux de Budapest en 2023 en devenant la 5e meilleure performeuse de tous les temps (10''65).

«Ces trois dernières années j'ai appris à me comprendre, à avoir un meilleur respect et une meilleure compréhension de mon talent pour ce sport et de ce que m'apporte mon entourage. Je sens que toutes ces composantes m'ont aidée à grandir et vont continuer de m'aider à grandir en tant que jeune femme», a-t-elle expliqué d'un débit aussi rapide que sa foulée en conférence de presse.

Cette saison, après un probant 100 m en 10''83 en mai à Eugene déjà, elle confirme sa régularité dans l'excellence et aura pour mission de rapporter l'or olympique du 100 m féminin aux Etats-Unis pour la première fois depuis Gail Devers en 1996. Médaillée de bronze mondiale sur 200 m en 2023, Richardson s'alignera aussi sur le demi-tour de piste aux sélections US la semaine prochaine.

Hyper concentrée

Après les sourires des séries la veille, Sha'Carri Richardson est apparue samedi hyper concentrée pour la finale, bandeau rose dans les cheveux et longs ongles multicolores, sous le regard du rappeur Snoop Dogg, futur consultant pour le diffuseur américain NBC lors des Jeux olympiques.

Son départ a de nouveau été moyen, après celui catastrophique de vendredi avec un lacet défait, et un autre peu emballant en demie deux heures plus tôt (10''86). Pas de quoi l'empêcher de remonter rapidement ses concurrentes pour s'imposer sans trembler dans une course de très bon niveau, qui lui laisse une marge de progression vers les sommets du sprint.

Lyles rapide dès les séries

Noah Lyles, triple champion du monde l'été dernier (100, 200, 4x100 m), a pour sa part dominé les séries du 100 m masculin en 9''92. Le champion du monde 2019 Christian Coleman a quant à lui couru en 9''99, Kenny Bednarek en 10''00 et le champion du monde 2022 Fred Kerley en 10''03.

AFP