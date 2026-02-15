«Ne pas avoir de pression, être simplement heureuse d'être ici, cela a été mon secret pour réussir ces JO», a expliqué dimanche l'Italienne Federica Brignone, double championne olympique de Super-G et de Géant dix mois après une terrible chute.

Federica Brignone survole le géant olympique L'Italienne a remporté dimanche le géant à Cortina, réalisant un époustouflant doublé après le super-G il y a trois jours, ce qui fait d'elle la grande Dame de ces Jeux à domicile et la fait définitivement entrer dans la légende de son sport. 15.02.2026

Agence France-Presse Clara Francey

Il y a dix mois vous étiez sur un lit d'hôpital et vous êtes maintenant double championne olympique, vous réalisez ?

«Je me rends compte de ce que j'ai accompli, mais je n'arrive pas à dire comment je l'ai fait. J'ai simplement cherché à faire le ski que je sais faire, et ce qui est incroyable, c'est que je suis toujours restée calme. Entre les deux manches aussi aujourd'hui, je suis resté calme, je me suis juste concentrée sur mon ski, pour faire ce que je devais faire, skier aussi rapidement que je le faisais à l'entraînement. C'est clair que de ne pas avoir de pression, être simplement heureuse d'être ici, cela a été mon secret pour réussir ces JO. Si j'étais venue pour remporter l'or, je ne l'aurais sans doute pas remporté».

Il y a pourtant eu beaucoup de doutes, de douleurs aussi depuis votre fracture du tibia-péroné de la jambe gauche...

«Pendant longtemps, je ne savais pas si j'allais pouvoir participer à ces JO. En étant simplement au départ, j'avais réussi mes Jeux, je n'avais besoin de rien d'autre. C'est pour cela que je les ai aussi bien réussis. Je me suis sentie comme libérée, j'ai juste eu à me concentrer sur mon ski, je me suis amusée, je savais que cela serait mes derniers Jeux olympiques. Si j'étais arrivée avec le statut de favorite que j'avais l'hiver dernier, peut-être que ces Jeux auraient tourné au désastre. Il y aurait eu trop de pression, alors que là, j'ai vécu ces Jeux très bien, vraiment très bien».

Pouvez vous revenir sur le déroulement de cette journée ?

«En première manche, je me suis trouvée un peu trop relax, je me suis même dit ‹Réveille toi, il faut que tu te bouges jusqu'à la ligne!›. J'étais un peu plus tendue lors de la deuxième manche, je me suis dit de faire ce que je savais faire, d'attaquer, de couper les courbes, de me bouger, de me bouger et encore de me bouger. Entre les deux manches, j'ai connu un moment où je me suis dit ‹Je ne veux pas descendre, c'est trop difficile !› Mais je devais le faire et j'ai essayé de le faire du mieux possible. Une fois que tu es lancée dans ta manche, tu es dans un autre état d'esprit, tu es vraiment dans un autre monde, dans un état de concentration maximale, d'alerte, comme si tu avais peur de mourir».

Avez-vous l'impression d'avoir marqué l'histoire du ski italien, et même mondial ?

«Mais pour moi, je l'avais déjà marquée avec mon parcours en Coupe du monde, quinze ans de carrière à ce niveau. Je l'ai peut-être encore un peu plus marquée, mais encore une fois, comme je l'ai dit avant, je n'avais pas besoin de ces titres pour avoir le sentiment d'avoir réussi ma carrière. C'est aussi pour cela que j'ai maintenant ces deux médailles d'or à mon palmarès».

Vous n'aviez disputé que deux épreuves de Coupe du monde avant ces JO, allez-vous finir la saison ?

«Je veux juste profiter de ce moment et on verra ensuite. Mon programme, c'est de retourner au J Medical (le centre médical de la Juventus Turin où elle a fait sa rééducation, NDLR) la semaine prochaine pour voir comment va ma jambe, comment va mon corps. J'ai dû prendre tellement d'anti-inflammatoires, cela n'a pas toujours été facile. Je veux voir comment réagit ma jambe, mon corps aussi après cette période intense et on prendra une décision».

Propos recueillis en zone mixte