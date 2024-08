La déception était grande. Simon Ehammer a réalisé un bon concours en finale de la longueur, insuffisant cependant pour accrocher le podium olympique auquel il aspirait légitimement (4e place avec 8m20).

Simon Ehammer a échoué au pied du podium de la finale olympique de la longueur. ats

Il a manqué 14 cm au médaillé de bronze mondial de 2022 à Eugene et également médaillé de bronze aux Européens en juin à Rome pour monter à nouveau sur le podium, celui qu'il convoitait plus que tout. Seulement, Ehammer (24 ans), qui disputait ses premiers Jeux après avoir manqué ceux de Tokyo sur blessure, n'a pas évolué à son meilleur niveau de la saison.

A Rome, en qualifications, il avait bondi à 8m41 dès son premier essai, ce qui constituait alors la meilleure performance mondiale de l'année. Mais entre-temps, ses rivaux se sont réveillés, et le sauteur en longueur-décathlonien alémanique a stagné.

Dès son premier saut au Stade de France, mordu, l'Appenzellois a eu la pression. Il s'est repris à son deuxième essai, mesuré à 8m20, avec une belle marge de 14,6 cm par rapport à l'extrémité de la planche. Las, il n'a pas pu s'améliorer et a dû laisser le Jamaïcain Wayne Pinnock lui passer devant, avec un bond à 8m36 (2e).

Le Grec Miltiadis Tentoglou, intouchable et d'une précision diabolique sur la planche, a remporté son deuxième titre d'affilée, un exploit inédit depuis le quadruplé de Carl Lewis entre 1984 et 1996. Il s'est imposé avec 8m48, devant Pinnock et l'Italien Mattia Furlani (8m34). Tentoglou est aussi champion du monde et d'Europe.

«Pas une défaite»

Ehammer s'est monté déçu mais pas abattu. «Quatrième aux Jeux, ce n'est pas une défaite. Même si sur le moment, là, ça fait mal. La médaille était possible, mon saut à 8m20 où je reste loin de la planche l'a montré. Mais ensuite, peut-être que j'en ai trop voulu, que je me suis un peu crispé. Il a manqué quelques détails. C'est comme ça, je vais remettre l'ouvrage sur le métier», a-t-il dit à l'interview.

Werner Günthör, avec sa médaille de bronze au poids aux JO de Séoul en 1988, reste le dernier médaillé olympique suisse en athlétisme.

