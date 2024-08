Amoureuse, décontractée, à la plage ou sur une pelouse de football américain, la gymnaste de légende Simone Biles affiche sur les réseaux sociaux un autre visage, celui d'une influenceuse lifestyle «positive» et épanouie aux 9 millions de followers.

Légende de la gymnastique, Simone Biles affiche sur les réseaux sociaux un autre visage. KEYSTONE

Dans ses publications, évacué l'épisode cauchemardesque de Tokyo en 2021 où les «twisties» l'avaient fait vaciller et écartée de la compétition pendant deux ans. «La gymnastique est quelque chose que je fais, ce n'est pas ce que je suis», affirme-t-elle désormais. Et d'assurer jeudi soir après son or aux JO de Paris, son sixième titre olympique au total, «j'essaye toujours de m'amuser».

Dans le podcast américain «Call her Daddy» en avril, Biles racontait avoir été particulièrement préoccupée par ce que les gens diraient sur Twitter de son retrait abrupt lors des Jeux de Tokyo. «L'Amérique me déteste, le monde entier va me détester, et je vois déjà ce qu'ils sont en train d'écrire sur Twitter, c'était ma première pensée», expliquait-elle dans cet entretien.

Au Louvre

Trois ans après le choc de l'épisode japonais, ils sont des millions à la suivre sur les réseaux sociaux, des milliers à aimer son cliché de glace à l'eau sur fond de poster de Paris 2024, ou cette photo d'elle souriante en peignoir blanc au village olympique à Saint-Denis.

Avant la finale jeudi du concours général individuel, elle publie une photo clin d'oeil. Une salle monumentale du musée du Louvre, avec, entre trois toiles de maîtres, une photo d'elle en plein salto dans les airs, encadré d'or, avec ce commentaire: on a «marché à travers l'histoire au Louvre aujourd'hui».

Sur les réseaux, l'Américaine parle d'elle, de ses virées shopping, de la vie «normale» qu'elle a voulu reprendre après les tumultes de Tokyo et les plaies anciennes qu'ils avaient ravivées.

Le ton y est plus léger que dans certaines interviews passées où elle brisait le tabou de la santé mentale des athlètes ou dénonçait les sévices infligés à plus de deux cents victimes par Larry Nassar, l'ex-médecin de l'équipe américaine condamné à la prison à vie.

Ses chiens Lilo & Rambo

Dans d'autres publications, rémunérées, elle vante tantôt des baumes capillaires, une carte de crédit, ou des produits d'une marque de produits canins, avec en guest stars ses chiens Lilo et Rambo.

Elle supporte les Astros, l'équipe de baseball de Houston, et affiche son amour pour son mari Jonathan Owens, joueur de football américain (Chicago Bears). Et, souvent, écrit des commentaires du style «je vaux mieux que l'or, je ne suis pas une lâcheuse, je suis une combattante», ce qui déclenche des commentaires dithyrambiques.

«Puisque nous les athlètes nous sommes très suivis sur les réseaux sociaux», les fans «nous écoutent et ils peuvent s'identifier», soulignait dans la presse la championne, «partante» pour les réseaux, «tant que c'est de manière positive».

La star planétaire n'est toutefois pas à l'abri des critiques. Elle y répond sans mâcher ses mots. «Ne venez pas me faire chier avec mes cheveux. Ils étaient coiffés, mais il n'y a pas de clim, et il fait 9000 degrés, sans compter un trajet de 45 minutes», a-t-elle ainsi lancé dans une vidéo prise dans le bus qui l'emmène aux épreuves cette semaine.

Et de conclure: «La prochaine fois que vous voudrez commenter les cheveux d'une personne noire, abstenez-vous.»

