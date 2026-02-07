  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski freestyle Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale du slopestyle

ATS

7.2.2026 - 16:39

Il y aura deux Suisses en finale du slopestyle mardi à 12h30. Andri Ragettli et Kim Gubser ont terminé respectivement 5e et 12e samedi lors de la qualification dominée par le Norvégien Birk Ruud.

Ski freestyle: Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale - Gallery
Ski freestyle: Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale - Gallery. Andri Ragettli a terminé à une bonne 5e place lors de la qualification en slopestyle.

Andri Ragettli a terminé à une bonne 5e place lors de la qualification en slopestyle.

Photo: KEYSTONE

Kim Gubser a arraché la dernière place qualificative pour la finale en slopestyle.

Photo: KEYSTONE

Kim Gubser a arraché la dernière place qualificative pour la finale en slopestyle.

Photo: KEYSTONE

Ski freestyle: Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale - Gallery
Ski freestyle: Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale - Gallery. Andri Ragettli a terminé à une bonne 5e place lors de la qualification en slopestyle.

Andri Ragettli a terminé à une bonne 5e place lors de la qualification en slopestyle.

Photo: KEYSTONE

Ski freestyle: Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale - Gallery. Kim Gubser a arraché la dernière place qualificative pour la finale en slopestyle.

Kim Gubser a arraché la dernière place qualificative pour la finale en slopestyle.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

07.02.2026, 16:39

07.02.2026, 16:56

Prétendant à une première médaille olympique, Andri Ragettli a réalisé la troisième meilleure performance du 1er run avec 75 points, tandis que Kim Gubser a «vengé» sa compatriote Sarah Höfflin en se classant à la dernière place qualificative avec 64,10 unités, soit 0,07 point de plus le Finlandais Syrja Elias, treizième. La Genevoise, championne olympique de slopestyle en 2018, a été privée de finale chez les dames en terminant 13e de la qualification avec un retard de 0,16 point. Les autres Suisses en lice Fabian Boesch et Nils Rhyner ont eux aussi raté la finale en se classant au-delà de la 20e place.

JO 2026 - Ski freestyle. Mathilde Gremaud et Giulia Tanno en finale du slopestyle, Höfflin KO

JO 2026 - Ski freestyleMathilde Gremaud et Giulia Tanno en finale du slopestyle, Höfflin KO

Le champion du monde en titre Birk Ruud a terminé en tête de l'épreuve avec 81,75 points. Derrière lui, son compatriote Tormod Forstad (79,96 points), le Suédois Jesper Tjader (79,83) et l'Autrichien Matej Svancer (79,63) ont terminé dans un mouchoir de poche.

