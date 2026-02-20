  1. Clients Privés
JO 2026 - Skicross «Dans toute ma vie, rien n’a été facile» : Smith, l’argent de la résilience

ATS

20.2.2026 - 17:33

Fanny Smith n'est pas du genre à masquer ses émotions. Alors quelques heures après avoir glané l'argent olympique en skicross à Livigno, la Vaudoise de 33 ans n'arrivait toujours pas à y croire.

Fanny Smith heureuse avec sa médaille
Fanny Smith heureuse avec sa médaille
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 17:33

20.02.2026, 17:42

«Je pense que cela va quand même me prendre encore une petite journée.» A la question de savoir si elle réalisait ce qu'elle venait d'accomplir, la championne du monde en titre peinait à réaliser.

JO 2026 - Skicross. La Vaudoise Fanny Smith remporte la médaille d'argent !

JO 2026 - SkicrossLa Vaudoise Fanny Smith remporte la médaille d'argent !

Devant l'hôtel des Suisses à Livigno, les fans et les proches de Fanny Smith se font entendre. Une fois les obligations médiatiques terminées, la Vaudoise accepte une coupe de champagne. «C'est extraordinaire de pouvoir profiter avec toute la famille et les amis, racontait-elle avant d'attaquer les bulles. Je pense que comme on est encore dans un marathon, je n'ai pas eu le temps du tout de me poser.»

Pionnière et fière de l'être

Les sportifs apprécient logiquement le soutien inconditionnel de leurs proches, surtout lorsque tout ne pas forcément dans la direction souhaitée. «Malgré le travail, on a des hauts et des bas, relève-t-elle. C'est là que les proches comptent le plus. Au final, ils sont toujours là pour nous et c'est génial de pouvoir partager ça avec eux. Mes parents sont venus à tous mes JO sauf ceux de Pékin, mais mes amis n'étaient jamais venus. C'est pour cela que c'est quelque chose de véritablement important.»

JO 2026 - Skicross. «Ce fut une journée très émotionnelle» - Fanny Smith, de l'argent qui vaut de l'or

JO 2026 - Skicross«Ce fut une journée très émotionnelle» - Fanny Smith, de l'argent qui vaut de l'or

Ce qui a rendu la Vaudoise très émotive, c'est la capacité à être là depuis le début. D'être une pionnière de son sport et de pouvoir accrocher une médaille à 33 ans. «On sait l'énergie que cela demande, appuie la Villardoue. Et le truc, c'est que je ne suis pas là depuis hier. Ce sont des années où ça prend beaucoup d'énergie de devoir rester au niveau, de pouvoir continuer à performer. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui je suis passée par toutes sortes d'émotions, par des moments vraiment plus compliqués dans la journée. J'ai dû aller chercher vraiment plus profondément pour performer.»

Une lutte depuis l'enfance

Cette notion de combat, Fanny Smith l'a connue depuis son plus jeune âge. «Dans toute ma vie, rien n'a jamais été facile et acquis d'avance. J'ai toujours dû me battre. Dans ma scolarité, c'était avec la dyslexie et la dysorthographie. J'ai su et j'ai appris à travailler pour peu de résultats. Mais cela s'est transformé en force. Alors quand j'ai trouvé mon chemin, ma passion, j'ai mis cette même énergie, ce même travail et ça paie. Donc il faut juste prendre l'énergie nécessaire pour trouver ce qui nous plaît et dans quoi on peut exceller. Et après, tout est possible.»

JO 2026 - Skicross. «Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !

JO 2026 - Skicross«Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !

Ce message résonne presque comme un plan pour les jeunes sportifs. Comme une sorte de marche à suivre. «Je pense que dans n'importe quoi, pour tous les jeunes, on sait comment c'est dans ces périodes où l'on ne sait pas trop où l'on va, conclut Fanny Smith. Et c'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense que le plus important, c'est de donner l'énergie pour vraiment trouver sa passion parce qu'après, comme quelqu'un le disait, si l'on peut travailler de sa passion, on ne travaille pas une seule journée de sa vie.»

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

À 33 ans, Fanny Smith participe déjà à ses cinquièmes Jeux olympiques. Auteure d'un très bon début de saison malgré une blessure lors de la préparation, elle souhaite aborder ces Jeux avec moins de pression.

27.01.2026

