  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin Skier sans croisé, l'audacieuse tentative de l'éternelle Vonn

par Marcel Hauck, Cortina d'Ampezzo

5.2.2026 - 11:47

Peut-on remporter une descente olympique avec une rupture du ligament croisé du genou subie une semaine auparavant? Peut-on seulement arriver à franchir la ligne d'arrivée? Si quelqu'un peut y parvenir, c'est bien Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn veut participer à la descente à Cortina ce dimanche malgré une rupture du ligament croisé.
Lindsey Vonn veut participer à la descente à Cortina ce dimanche malgré une rupture du ligament croisé.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck, Cortina d'Ampezzo

05.02.2026, 11:47

Même à Bormio, où les hommes disputeront leurs épreuves olympiques à partir de samedi, tous les regards sont tournés vers Cortina d'Ampezzo. Là-bas, de l'autre côté du col du Stelvio, se déroule actuellement un évènement dont la portée dépasse largement le monde du ski. Malgré une rupture du ligament croisé, Lindsey Vonn se bat comme une lionne pour réaliser son rêve: remporter une nouvelle médaille olympique à 41 ans, seize ans après son titre en descente à Vancouver.

La démarche de Vonn suscite également l'admiration de ses collègues masculins. «Elle est l'une des plus grandes skieuses de tous les temps», s'enthousiasme le leader au classement général Marco Odermatt. «Elle s'est remise de tant de blessures et a réussi tant de retours incroyables. J'espère qu'elle pourra skier et remporter une médaille.» Les prochains jours nous diront si Vonn pourra effectivement prendre le départ, elle qui n'a pas encore pu tester son genou sur les pistes après l'annulation du premier entraînement de descente féminine jeudi. La course sur l'Olimpia delle Tofane est prévue dimanche.

«Elle nous inspire tous». Marco Odermatt et Cie dithyrambiques sur Lindsey Vonn

«Elle nous inspire tous»Marco Odermatt et Cie dithyrambiques sur Lindsey Vonn

Vonn se sent en forme

À Cortina même, la salle réservée aux conférences de presse dans le centre des médias était pleine à craquer lorsque l'équipe américaine de vitesse s'est présentée mercredi soir. L'actuelle championne du monde de descente, Breezy Johnson, était également présente, mais tout le monde n'avait d'yeux que pour sa coéquipière.

Lindsey Vonn a fait bonne figure malgré les circonstances. Lors de sa chute vendredi dernier à Crans-Montana, qui a entraîné l'annulation de la descente, elle s'est déchiré le ligament croisé, s'est blessée au ménisque et a subi des contusions osseuses au genou gauche. Elle a néanmoins souri et clairement indiqué qu'elle ne renoncerait pas à son rêve. «Nous avons pris beaucoup de précautions et consulté des médecins, je suis allée à la salle de sport et j'ai skié aujourd'hui», a déclaré la deuxième skieuse la plus titrée de l'histoire avec 84 victoires en Coupe du monde. «Mon genou tient bien, je me sens forte et je suis convaincue que je serai au départ.»

JO 2026 - Ski alpin. Malgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !

JO 2026 - Ski alpinMalgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !

Vonn a fait son retour, avec une prothèse partielle en titane au genou droit, dans le seul but de participer aux Jeux de Cortina. Et elle l'a fait. Après un début prometteur l'hiver dernier, elle est montée sur le podium lors des cinq premières descentes de cette saison et mène largement le classement de la Coupe du monde avec 144 points d'avance. De plus, la spectaculaire Olimpia delle Tofane fait partie de ses pistes préférées, sur laquelle elle a déjà remporté douze (!) victoires en Coupe du monde en descente et en super-G. Cela suffira-t-il pour être compétitive avec un ligament croisé récemment déchiré?

Kriechmayr s'enthousiasme, Paris met en garde

Beaucoup y croient. «Certains skient sans ligament croisé réparé», souligne la star autrichienne de la descente Vincent Kriechmayr. «Mais le fait qu'elle le fasse seulement une semaine après son accident est déjà incroyable.» L'Autrichien se dit lui aussi grand admirateur de la «Speed Queen». «Le dévouement avec lequel elle pratique son sport est fabuleux. Elle est une grande source d'inspiration pour nous tous.»

Dominik Paris est l'un de ceux qui peuvent bien comprendre ce que ressent Vonn en ce moment. «J'ai déjà essayé de prendre le départ à Kitzbühel le lendemain d'une rupture du ligament croisé et j'ai rapidement compris que ce n'était pas possible», explique le vétéran italien, qui met donc en garde. «Elle a souvent été blessée et sait certainement comment gérer cela. Mais j'espère qu'elle ne commettra pas de bêtise.»

Ryan Cochran-Siegle, compatriote de Vonn, se montre quant à lui résolument optimiste. Le plus rapide du premier entraînement de descente en est certain: «C'est une athlète incroyable et mentalement indestructible. Ne vous y trompez pas: dimanche, elle sera une véritable menace pour ses concurrentes.»

Une chose est sûre: Lindsey Vonn restera au coeur de l'attention ces prochains jours. Et même si l'Américaine a toujours apprécié les feux de la rampe, elle se serait certainement passée de cet épisode-là.

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Retour en images sur les mascottes les plus récentes des Jeux d'hiver.

13.01.2026

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
Mathias Reynard a eu besoin d'une aide psychologique
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»
Premiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !