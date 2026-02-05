Peut-on remporter une descente olympique avec une rupture du ligament croisé du genou subie une semaine auparavant? Peut-on seulement arriver à franchir la ligne d'arrivée? Si quelqu'un peut y parvenir, c'est bien Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn veut participer à la descente à Cortina ce dimanche malgré une rupture du ligament croisé. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck, Cortina d'Ampezzo ATS

Même à Bormio, où les hommes disputeront leurs épreuves olympiques à partir de samedi, tous les regards sont tournés vers Cortina d'Ampezzo. Là-bas, de l'autre côté du col du Stelvio, se déroule actuellement un évènement dont la portée dépasse largement le monde du ski. Malgré une rupture du ligament croisé, Lindsey Vonn se bat comme une lionne pour réaliser son rêve: remporter une nouvelle médaille olympique à 41 ans, seize ans après son titre en descente à Vancouver.

La démarche de Vonn suscite également l'admiration de ses collègues masculins. «Elle est l'une des plus grandes skieuses de tous les temps», s'enthousiasme le leader au classement général Marco Odermatt. «Elle s'est remise de tant de blessures et a réussi tant de retours incroyables. J'espère qu'elle pourra skier et remporter une médaille.» Les prochains jours nous diront si Vonn pourra effectivement prendre le départ, elle qui n'a pas encore pu tester son genou sur les pistes après l'annulation du premier entraînement de descente féminine jeudi. La course sur l'Olimpia delle Tofane est prévue dimanche.

Vonn se sent en forme

À Cortina même, la salle réservée aux conférences de presse dans le centre des médias était pleine à craquer lorsque l'équipe américaine de vitesse s'est présentée mercredi soir. L'actuelle championne du monde de descente, Breezy Johnson, était également présente, mais tout le monde n'avait d'yeux que pour sa coéquipière.

Lindsey Vonn a fait bonne figure malgré les circonstances. Lors de sa chute vendredi dernier à Crans-Montana, qui a entraîné l'annulation de la descente, elle s'est déchiré le ligament croisé, s'est blessée au ménisque et a subi des contusions osseuses au genou gauche. Elle a néanmoins souri et clairement indiqué qu'elle ne renoncerait pas à son rêve. «Nous avons pris beaucoup de précautions et consulté des médecins, je suis allée à la salle de sport et j'ai skié aujourd'hui», a déclaré la deuxième skieuse la plus titrée de l'histoire avec 84 victoires en Coupe du monde. «Mon genou tient bien, je me sens forte et je suis convaincue que je serai au départ.»

Vonn a fait son retour, avec une prothèse partielle en titane au genou droit, dans le seul but de participer aux Jeux de Cortina. Et elle l'a fait. Après un début prometteur l'hiver dernier, elle est montée sur le podium lors des cinq premières descentes de cette saison et mène largement le classement de la Coupe du monde avec 144 points d'avance. De plus, la spectaculaire Olimpia delle Tofane fait partie de ses pistes préférées, sur laquelle elle a déjà remporté douze (!) victoires en Coupe du monde en descente et en super-G. Cela suffira-t-il pour être compétitive avec un ligament croisé récemment déchiré?

Kriechmayr s'enthousiasme, Paris met en garde

Beaucoup y croient. «Certains skient sans ligament croisé réparé», souligne la star autrichienne de la descente Vincent Kriechmayr. «Mais le fait qu'elle le fasse seulement une semaine après son accident est déjà incroyable.» L'Autrichien se dit lui aussi grand admirateur de la «Speed Queen». «Le dévouement avec lequel elle pratique son sport est fabuleux. Elle est une grande source d'inspiration pour nous tous.»

Dominik Paris est l'un de ceux qui peuvent bien comprendre ce que ressent Vonn en ce moment. «J'ai déjà essayé de prendre le départ à Kitzbühel le lendemain d'une rupture du ligament croisé et j'ai rapidement compris que ce n'était pas possible», explique le vétéran italien, qui met donc en garde. «Elle a souvent été blessée et sait certainement comment gérer cela. Mais j'espère qu'elle ne commettra pas de bêtise.»

Ryan Cochran-Siegle, compatriote de Vonn, se montre quant à lui résolument optimiste. Le plus rapide du premier entraînement de descente en est certain: «C'est une athlète incroyable et mentalement indestructible. Ne vous y trompez pas: dimanche, elle sera une véritable menace pour ses concurrentes.»

Une chose est sûre: Lindsey Vonn restera au coeur de l'attention ces prochains jours. Et même si l'Américaine a toujours apprécié les feux de la rampe, elle se serait certainement passée de cet épisode-là.