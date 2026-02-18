Derrière la reine Shiffrin, Rast décroche sa précieuse médaille !

  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Sa précieuse : Rast se pare d’une médaille d’argent, Shiffrin reine !

ATS

18.2.2026 - 14:31

Camille Rast a décroché la médaille d'argent du slalom olympique de Cortina. La championne du monde n'a été battue que par Mikaela Shiffrin.

Keystone-SDA

18.02.2026, 14:31

18.02.2026, 15:41

La Valaisanne a sauvé l'honneur de la délégation helvétique féminine en allant se parer d'argent sur une piste qu'elle n'aimait pas. Très solide sur le haut et sur le bas de la piste, la skieuse de Vétroz a prouvé qu'elle était bien la dauphine de Shiffrin cette saison.

Quatrième à l'issue du premier run, la Valaisanne de 26 ans a su en mettre un peu plus à l'occasion de son deuxième passage. Elle a aussi supporté cette pression qui a fait enfourcher la Suédoise Cornelia Oehlund, 3e de la première manche, et Lena Dürr, 2e le matin. L'Allemande a d'ailleurs manqué la première porte de la manche finale!

Des erreurs que n'a pas commis Mikaela Shiffrin. La plus grande skiseuse de l'histoire est allé chercher son deuxième sacre olympique dans la discipline, après 2014, et son troisième titre (géant en 2018). L'Américaine a mis 1''50 à Rast sur les deux manches. Même sur une piste facile, elle a su se montrer intraitable.

Deuxième cartouche helvétique, Wendy Holdener n'a pas réussi à ajouter une sixième breloque aux cinq anneaux à sa collection. Cinquième du tracé matinal, la Schwytzoise a fait le job lors de la deuxième manche. Mais on a assez vite senti qu'il manquait quelque chose pour aller chercher une médaille. A égalité avec Holdener le matin, la Suédoise Anna Swenn Larsson a devancé la skieuse d'Unteriberg de 0''22 pour s'offrir le bronze.

Le sourire pour Meillard

Bien qu'elle ait perdu un temps considérable sur une Paula Moltzan en mode remontada et finalement 8e, Mélanie Meillard a quand même affiché un joli sourire dans l'aire d'arrivée en voyant du vert. 14e de la première manche, la petite soeur de Loïc a donné l'impression d'attaquer davantage qu'en Coupe du monde. Elle a été récompensée et termine finalement à une jolie 7e place.

Dernière représentante de Swiss-Ski, Eliane Christen n'a pas terminé sa deuxième manche alors qu'elle avait pris la 22e place du premier tracé.

Les médaillés suisses des JO 2026

Les médaillés suisses des JO 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

18.02.2026

