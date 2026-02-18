  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin Shiffrin creuse l’écart en slalom, les Suissesses à portée de médaille

ATS

18.2.2026 - 10:53

Camille Rast (4e à 1''05) et Wendy Holdener (5e à 1''16) lutteront pour les médailles du slalom olympique de Cortina. Mais Mikaela Shiffrin est loin devant.

Camille Rast en pleine action
Camille Rast en pleine action
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 10:53

Sur une piste qu'elle n'affectionne pas, Camille Rast a tout donné en attaquant avec son style agressif. La Valaisanne a bien géré sur le haut, mais elle a eu un peu de peine à conserver sa vitesse sur le bas. Mais même en étant parfaite sur cette partie basse, la skieuse de Vétroz ne serait pas parvenue à contrecarrer les plans de Mikaela Shiffrin.

La plus grande skieuse de l'histoire a prouvé que même sur une piste facile, elle était capable de faire la différence en creusant des écarts rédhibitoires. L'Américaine a repoussé l'Allemande Lena Dürr à 0''82 et la surprenante Suédoise Cornelia Oehlund à 1''00. Rast suit à 1''05 et peut totalement viser l'argent ou le bronze.

JO 2026 - Ski alpin. Le slalom, ultime chance de médaille pour les Suissesses

JO 2026 - Ski alpinLe slalom, ultime chance de médaille pour les Suissesses

Juste derrière la championne du monde en titre, on retrouve un duo composé de Wendy Holdener et la Suédoise Anna Swenn Larsson à 1''16. Là aussi les deux athlètes ont encore toutes leurs chances de métal.

Les deux autres représentantes de Swiss-Ski n'ont pas trouvé les clefs. Mélanie Meillard n'est que 14e à 1''94, alors qu'Eliane Christen ne pointe qu'à la 19e place provisoire à 2''50.

Rast ironise après le géant. «Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»

Rast ironise après le géant«Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»

Les plus lus

Cet ultimatum de Kate a changé le destin du couple royal
Voici comment Donald Trump tire à boulets rouges sur le Canada
La cause du décès de la fille de Tommy Lee Jones révélée
«En raison de sa personnalité toxique, Macron est déconnecté des affects communs»
Suivez le slalom dames en direct
Pierre Palmade voit la lumière au bout du tunnel