JO 2026 - Ski alpin Daniel Hemetsberger, le «psychopathe» de Bormio ?

Clara Francey

6.2.2026

Les descendeurs sont des durs à cuire et le skieur autrichien Daniel Hemetsberger l'a prouvé une nouvelle fois vendredi en prenant le départ du dernier entraînement des JO avec le nez fraîchement brisé: «je suis un peu un psychophate», a-t-il expliqué.

Agence France-Presse

06.02.2026, 15:10

En arrivant en zone mixte, l'athlète massif de Vöcklabruck ressemblait à un boxeur à la sortie de son combat: nez cassé, lacérations à la joue et un oeil gauche bien amoché après une chute la veille, lors du deuxième entraînement.

«Mon visage, bon, ce n'est pas évident car c'est gonflé sous l'oeil. Je ne vois pas très bien de l'oeil gauche», a expliqué l'Autrichien de 34 ans dans un grand sourire. Lorsqu'on lui a alors fait remarquer qu'il lui manquait aussi quelques dents, il a précisé: «ah oui ça, je les perdues il y a dix ans déjà!»

Dévalant des pentes vertigineuses et glacées à 150 km/h, les descendeurs sont une caste à part dans le ski alpin, forçant le respect pour leur courage. «Je suis un peu un psychopathe», a résumé Hemetsberger qui devrait pouvoir prendre le départ de l'épreuve-reine samedi.

JO 2026 - Ski alpin. Marco Odermatt ou un «chien fou» pour succéder à Beat Feuz ?

JO 2026 - Ski alpinMarco Odermatt ou un «chien fou» pour succéder à Beat Feuz ?

Vendredi, il a surtout voulu se tester après sa gamelle la veille, d'autant qu'il avait aussi mal à la jambe. «Mission accomplie», a rapporté l'Autrichien qui a même réussi le deuxième chrono du jour, boxant l'air de joie dans la raquette d'arrivée.

«J'étais heureux parce que ce matin je n'étais pas sûr d'arriver en bas. La probabilité d'une chute était vraiment élevée car je ne savais pas comment ma jambe allait réagir», a-t-il expliqué.

Sa ténacité a suscité l'admiration de ses pairs et dans le portillon de départ, Dominik Paris septuple vainqueur sur la Stelvio en Coupe du monde, a même tenu à prendre un selfie avec Hemetsberger.

«Je devais la faire. Bon, je suis désolé pour Daniel mais il a l'air pas trop mal, même si son visage a l'air un peu horrible. J'espère qu'il pourra prendre le départ demain», a rapporté l'Italien.

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

