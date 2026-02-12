  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace La Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

Clara Francey

12.2.2026

L'entrée en lice de l'équipe de Suisse jeudi à Milan face à la France ne s'est pas faite dans le feutré. Les Helvètes se sont imposés 4-0 grâce notamment à un doublé de Timo Meier.

La joie des Suisses après le 2-0.
La joie des Suisses après le 2-0.
KEYSTONE

Keystone-ATS

12.02.2026, 14:42

12.02.2026, 14:44

Tout avait pourtant bien commencé pour la troupe de Patrick Fischer avec deux buts tombés très rapidement. En power-play, c'est Damien Riat qui a pu mettre ses copains dans les meilleures conditions alors que l'horloge n'affichait que 55 secondes de jeu. A la 4e, c'est Janis Moser qui a doublé l'avance helvétique sur un tir que le gardien d'Ajoie, Antoine Keller, a laissé filer au premier poteau.

Seulement après cette entrée tambour battant, les joueurs de Patrick Fischer ont eu tendance à s'endormir et à se mettre au niveau de leurs adversaires. La France de Yorick Treille, reléguée en deuxième division lors du dernier Mondial en Suède, a alors joué crânement sa chance et Leonardo Genoni a eu de la chance de ne pas voir le puck franchir sa ligne.

Lors du tiers médian, les Tricolores se sont créé trois bonnes chances de marquer dont un face-à-face de Douay repoussé par un Genoni toujours à l'heure. Les Suisses auraient cependant pu trois longueurs d'avance si le poteau droit de Keller n'avait pas contré l'envoi d'Andrighetto.

Ce 3-0 est tombé à la 51e de la canne de Timo Meier, mais c'est Roman Josi qui a offert ce but à l'Appenzellois. Le capitaine helvétique a comme d'habitude utilisé son patinage au-dessus de la moyenne pour déposer la défense française, contourner le but et servir sur un plateau l'attaquant des New Jersey Devils. Timo Meier qui ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière avec seulement trois goals lors de ses 17 derniers matches en NHL.

Mais le bison d'Herisau a eu de la réussite à la 57e lorsque sa tentative de centre a fini au fond du but pour un doublé assez improbable. On l'a compris, la Suisse devra présenter autre chose pour la suite du tournoi, même si ce premier match était avant tout là pour permettre de trouver quelques automatismes.

La Suisse a maintenant un peu plus d'une journée de repos avant LE match contre le Canada de Sidney Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon vendredi à 21h10. Il s'agira de tout faire un peu mieux que lors de ce premier galop d'essai. Mais la Suisse a prouvé ces dernières années qu'elle possédait assez de ressources.

Archive sur l'équipe de Suisse de hockey

Christoph Bertschy et Patrick Fischer : «Rester focus et être prêt dès le début»

Christoph Bertschy et Patrick Fischer : «Rester focus et être prêt dès le début»

L'Équipe suisse masculine de hockey sur glace est dans les starting blocks à Milan. La formation de Patrick Fischer entame ce tournoi olympique avec beaucoup de confiance, suite à sa médaille d'argent au dernier Mondial.

06.02.2026

