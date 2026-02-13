  1. Clients Privés
JO 2026 - Biathlon Fillon Maillet en or sur le sprint, les Suisses autour du top 15

ATS

13.2.2026 - 15:28

Le biathlète français Quentin Fillon Maillet est devenu vendredi champion olympique du sprint (10 km), jeudi à Anterselva. Les Suisses ont réussi un joli tir groupé autour de la 15e place.

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:28

13.02.2026, 15:36

«QFM» décroche à 33 ans son quatrième titre olympique, après la poursuite et l'individuel en 2022 et le relais mixte en 2026. Auteur d'un 10/10 derrière la carabine, il a devancé les Norvégiens Vetle Christiansen et Sturla Laegreid.

Dans le camp suisse, Joscha Burkhalter (14e) et Sebastian Stalder (15e) ont tous deux réussi un sans-faute au tir, mais ils n'ont pas été assez rapides sur les skis. Niklas Hartweg (17e) était quant à lui à la lutte pour une médaille avant de commettre deux erreurs fatales au tir couché.

Le Genevois Jérémy Finello est lui passé à côté de sa course, ratant quatre fois la cible et se classant 76e sur 90 athlètes.

