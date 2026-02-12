  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nico Hischier minutieux Malgré le 4-0 face à la France, «tout n’a pas été parfait»

ATS

12.2.2026 - 18:21

La Suisse a réussi son entrée dans le tournoi olympique en battant la France 4-0, grâce notamment à un excellent départ. Mais les Helvètes devront hausser leur niveau vendredi soir contre le Canada.

Nico Hischier lors de la rencontre face à la France
Nico Hischier lors de la rencontre face à la France
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.02.2026, 18:21

12.02.2026, 19:23

«Nous avons fait ce qu'il fallait, mais pas plus. Au final, on a gagné et c'est tout ce qui compte», a résumé Nino Niederreiter. L'attaquant grison a évoqué «une solide prestation» de son équipe, qui a rapidement pris l'avantage grâce aux réussites de Riat (1re) et Moser (4e).

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

«Mener si vite 2-0 a constitué une bonne aide. Mais il est clair que tout n'a pas été parfait», a pour sa part déclaré Nico Hischier. Les quelque 5000 supporters suisses présents ont d'ailleurs été ensuite assez silencieux.

Un brillant Genoni

Car après le feu d'artifice initial, les hommes de Patrick Fischer ont souvent balbutié leur jeu, avec beaucoup d'imprécisions dans les passes et des pénalités inutiles. Lors de la période intermédiaire, les Français ont bénéficié de plusieurs occasions de réduire l'écart, mais ils se sont brisés sur un excellent Leonardo Genoni, qui a signé un blanchissage après avoir réalisé 27 arrêts. Il a d'ailleurs été désigné comme le meilleur joueur de la rencontre.

JO 2026. Hockey sur glace et curling : les choses sérieuses commencent

JO 2026Hockey sur glace et curling : les choses sérieuses commencent

«Au deuxième tiers, nous nous en sommes bien sortis avec un bon Leo au but. Il a été là dans les bons moments», a commenté le sélectionneur. Globalement, Patrick Fischer s'est dit très content. «La façon dont nous avons entamé le match a été impressionnante. Après, nous n'avons pas maintenu ce niveau, mais c'est normal», a-t-il relevé. Les nombreuses pénalités ont empêché l'équipe de garder son rythme.

Face à des stars

Vendredi (21h10) dans le choc très attendu contre le Canada, la Suisse aura évidemment encore davantage besoin d'un gardien irréprochable si elle entend rééditer son exploit des JO 2006 à Turin, quand elle avait battu les Nord-Américains 2-0 dans le tour préliminaire. Cet affrontement permettra de mieux situer les chances des Suisses dans ce tournoi.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse doit marquer les esprits d'entrée

«Les Canadiens disposent d'un immense cadre, tout le monde le sait. Mais nous devrons nous concentrer sur nos forces et les exploiter sur la glace», a pour sa part dit Timo Meier. Pour son premier match aux JO, l'attaquant appenzellois a signé un doublé en fin de troisième tiers contre la France, ce qui est toujours bon pour la confiance.

JO 2026 - Hockey sur glace. Avertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

JO 2026 - Hockey sur glaceAvertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

L'équipe canadienne, riche de 25 joueurs, en compte 15 qui ont déjà soulevé une Coupe Stanley. Le capitaine Sidney Crosby et Drew Doughty visent un troisième titre olympique après ceux de 2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi. Et des Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Macklin Celebrini sont de véritables stars en NHL.

Ne pas se cacher

Mais malgré tous ces grands noms, la Suisse ne doit pas avoir peur. «Nous ne devrons pas nous cacher. Il sera important de prendre un bon départ et de continuer pendant 60 minutes», a déclaré Niederreiter.

Quant à Hischier, il a pointé du doigt la discipline. «Il sera primordial de ne pas prendre des pénalités. Nous devrons être très disciplinés. Les Canadiens sont plus efficaces que les Français en supériorité numérique», a conclu le capitaine des New Jersey Devils

Archive sur l'équipe de Suisse de hockey

Christoph Bertschy et Patrick Fischer : «Rester focus et être prêt dès le début»

Christoph Bertschy et Patrick Fischer : «Rester focus et être prêt dès le début»

L'Équipe suisse masculine de hockey sur glace est dans les starting blocks à Milan. La formation de Patrick Fischer entame ce tournoi olympique avec beaucoup de confiance, suite à sa médaille d'argent au dernier Mondial.

06.02.2026

Les plus lus

Dossiers Epstein : des démocrates dénoncent un suivi de leurs recherches
«Marco Odermatt ? J’espère lui voler la médaille d’or en géant !»
Après le «casse du siècle», une fraude géante frappe la billetterie du Louvre
«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»
Trump menace l'Iran de conséquences «très traumatisantes»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»