Suivez la demi-finale Canada - Suisse en direct

JO 2026 - Hockey sur glace LIVE : suivez la demi-finale Canada - Suisse

Clara Francey

16.2.2026

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina se poursuivent ce lundi pour l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace. Après avoir sorti la Finlande en quart de finale, les joueuses de Colin Muller rêvent d’un nouvel exploit face au favori canadien, qui les avait battues 4-0 en phase de poules. Les Suissesses parviendront-elles à s’assurer une médaille ?

La partie entre le Canada et la Suisse est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «Eurosport» dès 21h10.

Rédaction blue Sport

16.02.2026, 21:00

Jeux Olympiques d'Hiver Milan Cortina 2026: Canada - Suisse
Jeux Olympiques d'Hiver Milan Cortina 2026: Canada - Suisse

lu 16.02. 23:08 - 23:30 ∙ Eurosport 1 F ∙ 22 min

Enregistrer avec tv.blue.ch
JO 2026 - Hockey sur glace. Match de légende : les Suissesses réalisent un véritable exploit !

JO 2026 - Hockey sur glaceMatch de légende : les Suissesses réalisent un véritable exploit !

JO 2026 - Hockey sur glace. Les Suissesses ont longtemps résisté à l'ogre canadien

JO 2026 - Hockey sur glaceLes Suissesses ont longtemps résisté à l'ogre canadien

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Retour en images sur les mascottes les plus récentes des Jeux d'hiver.

13.01.2026

