Suivez la demi-finale Canada - Suisse en direct

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina se poursuivent ce lundi pour l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace. Après avoir sorti la Finlande en quart de finale, les joueuses de Colin Muller rêvent d’un nouvel exploit face au favori canadien, qui les avait battues 4-0 en phase de poules. Les Suissesses parviendront-elles à s’assurer une médaille ?

La partie entre le Canada et la Suisse est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «Eurosport» dès 21h10.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Jeux Olympiques d'Hiver Milan Cortina 2026: Canada - Suisse lu 16.02. 23:08 - 23:30 ∙ Eurosport 1 F ∙ 22 min Enregistrer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

