Suivez le quart de finale Finlande - Suisse en direct

JO 2026 - Hockey sur glace LIVE : suivez le match entre la Finlande et la Suisse

Clara Francey

18.2.2026

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina se poursuivent ce mercredi pour l’équipe de Suisse masculine de hockey sur glace. Qualifiés pour les quarts de finale, les hommes de Patrick Fischer affrontent la Finlande

JO 2026 - Hockey sur glace. Suisse – Finlande : marquer l’histoire en ligne de mire

JO 2026 - Hockey sur glaceSuisse – Finlande : marquer l’histoire en ligne de mire

La partie entre la Finlande et la Suisse est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 18h10.

Rédaction blue Sport

18.02.2026, 18:00

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse fait le job contre l’Italie et valide son billet pour les quarts

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse fait le job contre l’Italie et valide son billet pour les quarts

Jeux Olympiques d'Hiver Milan Cortina 2026: Session du matin
Jeux Olympiques d'Hiver Milan Cortina 2026: Session du matin

je 12.02. 09:00 - 13:00 ∙ RTS 2 ∙ 240 min

Regarder avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • Disponible encore 17 heures avec l'abonnement TV 

Jeux Olympiques d'Hiver Milan Cortina 2026: Session de l'après-midi
Jeux Olympiques d'Hiver Milan Cortina 2026: Session de l'après-midi

je 12.02. 13:00 - 18:00 ∙ RTS 2 ∙ 300 min

Regarder avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • Disponible encore un jour avec l'abonnement TV 

JO 2026 - Hockey sur glace. Damien Riat : «Désormais, c'est la tête qui prend le dessus»

JO 2026 - Hockey sur glaceDamien Riat : «Désormais, c'est la tête qui prend le dessus»

Patrick Fischer. «Nous sommes parvenus à ne pas tomber dans le jeu de la provocation»

Patrick Fischer«Nous sommes parvenus à ne pas tomber dans le jeu de la provocation»

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Les mascottes des 5 derniers Jeux d'hiver

Retour en images sur les mascottes les plus récentes des Jeux d'hiver.

13.01.2026

