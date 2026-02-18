Suivez le quart de finale Finlande - Suisse en direct

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina se poursuivent ce mercredi pour l’équipe de Suisse masculine de hockey sur glace. Qualifiés pour les quarts de finale, les hommes de Patrick Fischer affrontent la Finlande
La partie entre la Finlande et la Suisse est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 18h10.
je 12.02. 09:00 - 13:00 ∙ RTS 2 ∙ 240 min
Disponible encore 17 heures
je 12.02. 13:00 - 18:00 ∙ RTS 2 ∙ 300 min
Disponible encore un jour