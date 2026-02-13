Gregor Deschwanden va aborder samedi le saut au grand tremplin à Predazzo avec une confiance décuplée. Le Lucernois a le moral au beau fixe après son inattendue médaille de bronze au petit tremplin.

Gregor Deschwanden pose avec sa médaille de bronze. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le saut est une discipline imprévisible, dans laquelle il est difficile de rester constamment au sommet. Les fluctuations de résultats sont monnaie courante. Deschwanden est d'ailleurs confronté à ce phénomène cet hiver.

Après un début de saison solide, marqué par deux places dans le top 10 fin novembre, il semblait parti sur les bases de son excellente saison 2024/25, marquée par quatre podiums et 23 top 10. Mais il a perdu ses repères avant Noël. A domicile, il a manqué la finale lors des deux concours d'Engelberg, tout comme ensuite lors de la répétition générale des JO à Willingen.

Le concours de sa vie

Maisune fois arrivé à Predazzo, les entraînements se sont bien passés et il a progressé au fil des sauts. Lundi, le Lucernois a réussi le concours de sa vie et a décroché le bronze au petit tremplin. Gregor Deschwanden a donc d'ores et déjà réussi ses Jeux olympiques: il n'en sera que plus dangereux pour ses adversaires samedi dès 18h45.

Le troisième médaillé suisse de l'histoire des JO, après Walter Steiner et Simon Ammann, peut se permettre de rêver. Cela même s'il ne partira pas avec la pancarte de favori. Selon les bookmakers, 13 sauteurs ont de meilleures chances de médaille que lui, à commencer par Domen Prevc.

Soif de revanche

Le Slovène, grand dominateur de la saison avec notamment la victoire dans la Tournée des 4 tremplins, a dû se contenter du 6e rang lundi. Et même s'il a gagné l'or par équipes mixtes, il n'avait pas été extraordinaire lors de cette épreuve.

Battus au petit tremplin, les Autrichiens ont soif de revanche, tout comme le Japonais Ryoyu Kobayashi. Ce dernier a été éclipsé par son compatriote Ren Nikaido, qui a fini ex-aequo avec Deschwanden derrière les étonnants Philipp Raimund et Kacper Tomasiak. L'Allemand et le Polonais n'auront eux aussi rien à perdre puisqu'ils ont déjà récolté une belle médaille.