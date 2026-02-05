  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Blanc, Suter, Flury et Schmitt retenues pour la descente

ATS

5.2.2026 - 16:45

Les quatre Suissesses sélectionnées pour la descente olympique de dimanche à Cortina d'Ampezzo sont connues. Les entraîneurs ont retenu Corinne Suter, Jasmine Flury, Malorie Blanc et Janine Schmitt.

Malorie Blanc s'apprête à vivre ses premiers Jeux olympiques.
Malorie Blanc s'apprête à vivre ses premiers Jeux olympiques.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.02.2026, 16:45

05.02.2026, 16:50

Après l'annulation du premier entraînement jeudi en raison des chutes de neige, il n'y aura au maximum que deux essais avant la descente dominicale. Comme l'a expliqué l'entraîneur en chef Beat Tschuor, le staff helvétique n'a pas voulu imposer une pression supplémentaire sur les skieuses avec une qualification interne, d'autant plus que la situation météorologique demeure incertaine.

JO 2026 - Ski alpin. Descente féminine : le premier entraînement, très attendu, est annulé

JO 2026 - Ski alpinDescente féminine : le premier entraînement, très attendu, est annulé

La cinquième spécialiste de vitesse, Delia Durrer, est donc remplaçante, mais elle reste une option reste une option pour l'épreuve par équipe prévue mardi.

