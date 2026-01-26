Swiss Olympic a annoncé lundi la liste finale des sélectionnés pour les JO de Milan et Cortina. Simon Ammann n'a pas été retenu, contrairement aux Romands Daniel Yule et Mélanie Meillard.
Le sauteur à ski de 44 ans a participé à toutes les éditions depuis Nagano 1998. Ammann a remporté le doublé sur les deux tremplins en individuel à Salt Lake City en 2002 et à Vancouver en 2010. La fédération Swiss-Ski lui a préféré Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth et Felix Trunz.
Parmi les Romands retenus en ski alpin, le skieur de la Fouly Daniel Yule a rempli in extremis les minimas olympiques à la faveur de son deuxième top 15 de l'hiver dimanche lors du slalom de Kitzbühel. La skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard, qui ne compte qu'un top 15 cette saison à son actif, a également été choisie pour représenter la Suisse en slalom.
Chez les messieurs, Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Loïc Meillard, Luca Aerni, Thomas Tumler et Tanguy Nef ont validé leur sélection sans étonnement. Niels Hintermann et Matthias Iten ont complété la liste des élus. Ramon Zenhäusern, médaillé d'argent en slalom et titré par équipes en 2018 à Pyongchang, a été recalé.
Du côté des dames, les Valaisannes Malorie Blanc et Camille Rast seront sans surprise du voyage à Cortina. Corinne Suter, Janine Schmitt, Jasmine Flury et Delia Durrer ont été sélectionnées en vitesse, tandis que Vanessa Kasper, Sue Piller, Wendy Holdener et Eliane Christen ont obtenu leur dossard en géant et en slalom.
Fanny Smith a validé sa cinquième participation aux JO en ski cross, et sera accompagnée par la Genevoise Sixtine Cousin. Ryan Regez, champion olympique en titre, a également obtenu son sésame, tout comme le Vaudois Romain Détraz.
La délégation olympique suisse de 2026 compte 84 dames et 91 messieurs. Plus de la moitié disputera des JO pour la première fois.
Sélections de Swiss Olympic pour les Jeux olympiques
- Ski de fond (12). Messieurs: Valerio Grond (Davos Platz), Beda Klee (Wattwil), Noe Näff (Sent), Janik Riebli (Giswil), Nicola Wigger (Davos). Dames: Fabienne Alder (Pontresina), Nadine Fähndrich (Knutwil), Nadja Kälin (St-Moritz), Lea Fischer (Engelberg), Marina Kälin (St-Moritz), Alina Meier (Davos Platz), Anja Weber (Hinwil).
- Ski alpin (22). Messieurs: Luca Aerni (Lens), Niels Hintermann (Wangen), Matthias Iten (Unterägeri), Loïc Meillard (Hérémence), Alexis Monney (Châtel-St-Denis), Tanguy Nef (Le Châble), Marco Odermatt (Buochs), Stefan Rogentin (Lenzerheide), Thomas Tumler (Lachen), Franjo von Allmen (Boltigen), Daniel Yule (La Fouly). Dames: Malorie Blanc (Ayent), Eliane Christen (Hospental), Delia Durrer (Oberdorf), Jasmine Flury (Davos Monstein), Wendy Holdener (Unteriberg), Vanessa Kasper (Celerina), Mélanie Meillard (Hérémence), Sue Piller (Gsteig), Camille Rast (Sion), Janine Schmitt (Wangs), Corinne Suter (Flüelen).
- Ski Freestyle (20). Messieurs. Ski-cross: Tobias Baur (Bernau/DE), Romain Detraz (Montpreveyres), Alex Fiva (Einigen), Ryan Regez (Wengen). Aerials: Noé Roth (Baar), Pirmin Werner (Marthalen). Slopestyle/Big Air: Fabian Bösch (Engelberg), Kim Gubser (Davos), Andri Ragettli (Flims Waldhaus), Nils Rhyner (Elm). Half-pipe: Robin Briguet (Lens). Dames. Ski-cross: Sixtine Cousin (Genève), Talina Gantenbein (Arbedo), Saskia Lack (Bichelsee), Fanny Smith (Huémoz). Aerials: Lina Kozomara (Rifferswil). Slopestyle/Big Air: Mathilde Gremaud (La Roche), Sarah Höfflin (Genf), Giulia Tanno (Lenzerheide), Anouk Andraska (Gais).
- Saut à skis (4). Messieurs: Gregor Deschwanden (Einsiedeln), Felix Trunz (Eggersriet), Sandro Hauswirth (Saanen). Dames: Sina Arnet (Engelberg).
- Snowboard (17). Messieurs. Alpin: Gian Casanova (Walenstadt), Dario Caviezel (Wangen). Slopestyle/Big Air und Halfpipe: Jonas Hasler (Laax). Half-pipe: David Hablützel (Zumikon), Jan Scherrer (Rapperswil), Mischa Zürcher (Appenzell). Snowboard-cross: Kalle Koblet (Winterthour). Dames. Alpin: Flurina Bätschi (Davos Frauenkirch), Ladina Caviezel (Wangen), Xenia von Siebenthal (Davos Platz), Julie Zogg (Mels). Slopestyle/Big Air: Ariane Burri (Eschenbach LU). Snowboard-cross: Aline Albrecht (Walenstadt), Anouk Dörig (Flums), Sina Siegenthaler (Schangnau), Noémie Wiedmer (Oey).
- Bob (19). Messieurs: Cédric Follador (Bever), Timo Rohner (Cham), Michael Vogt (Wangen), Mario Aeberhard (Einsiedeln), Tim Annen (Arth), Cyril Bieri (Schmerikon), Andreas Haas (Willisau), Mathieu Hersperger (Reinach), Pascal Moser (Kiesen), Amadou Ndiaye (Lenzbourg), Luca Rolli (Thoune), Omar Vögele (Zurich), Dominik Hufschmid (Ormalingen/remplaçant), Livio Matossi (St-Moritz/remplaçant). Dames: Debora Annen (Arth), Melanie Hasler (Berikon), Salomé Kora (St-Gall), Nadja Pasternack (Venon/FRA), Muswama Kambundji (Londres/remplaçante).
- Luge (1). Natalie Maag (Wernetshausen).
- Skeleton (1). Vinzenz Buff (St-Moritz).
- Hockey sur glace (48). Messieurs: Sven Andrighetto (Bachenbülach), Tim Berni (Zurich), Reto Berra (Flurlingen), Christoph Bertschy (Guin), Kevin Fiala (Zuzwil SG), Michael Fora (Davos Platz), Leonardo Genoni (Kilchberg), Andrea Glauser (Guin), Nico Hischier (Naters), Ken Jäger (Davos), Roman Josi (Berne), Simon Knak (Nürensdorf), Dean Kukan (Winkel), Philipp Kurashev (Saint-Gall), Denis Malgin (Herrliberg), Christian Marti (Oberembrach), Timo Meier (Rorschacherberg), Janis Moser (Safnern), Nino Niederreiter (Coire), Damien Riat (Chavannes-des-Bois), Akira Schmid (Langnau), Sandro Schmid (Morat), Jonas Siegenthaler (Zurich), Pius Suter (Zurich), Calvin Thürkauf (Baar).
- Dames: Alessia Baechler (Illnau), Leoni Balzer (Davos Platz), Andrea Brändli (Kloten), Annic Büchi (Brütten), Lara Christen (Huttwil), Rahel Enzler (Unterägeri), Naemi Herzig (Saint-Gall), Sinja Leemann (Gossau ZH), Lena-Marie Lutz (Buchs AG), Alina Marti (Bleienbach), Saskia Maurer (Thoune), Laure Mériguet (Thônex), Alina Müller (Winterthour), Kaleigh Quennec (Commugny), Lisa Rüedi (Uetikon am See), Vanessa Schaefer (Langley/CAN), Shannon Sigrist (Rutschwil), Lara Stalder (Lucerne), Nicole Vallario (Davesco-Soragno), Monja Wagner (Romanshorn), Stefanie Wetli (Rickenbach ZH), Ivana Wey (Davos), Laura Zimmermann (Ringgenberg).
- Patinage artistique (3). Messieurs: Lukas Britschgi (Schaffhouse). Dames: Livia Kaiser (Amlikon-Bisseg), Kimmy Repond (Bâle).
- Patinage de vitesse (3). Messieurs: Livio Wenger (Schenkon). Dames: Ramona Härdi (Möriken), Kaitlyn McGregor (Weggis).
- Biathlon (10). Messieurs: Niklas Hartweg (Wollerau), Joscha Burkhalter (Lantsch/Lenz), Sebastian Stalder (Alvaneu Bad), Jeremy Finello (Avully), James Pacal (Corminboeuf). Dames: Amy Baserga (Einsiedeln), Lea Meier (Lantsch/Lenz), Lena Häcki-Gross (Engelberg), Aita Gasparin (Lantsch/Lenz), Lydia Mettler (Wittenbach).
- Ski alpinisme (4). Messieurs: Jon Kistler (Zurich), Arno Lietha (Klosters). Dames: Marianne Fatton (Dombresson), Caroline Ulrich (La Tour-de-Peilz).
- Curling (11). Messieurs: Pablo Lachat-Couchepin (Bussigny), Sven Michel (Interlaken), Yannick Schwaller (Halten), Benoît Schwarz-van Berkel (Bülach), Kim Schwaller (Kriegstetten/remplaçant). Dames: Carole Howald (Langenthal), Alina Pätz (Interlaken), Silvana Tirinzoni (Zürich), Selina Witschonke (Wattwil), Stefanie Berset (Berne/remplaçante). Mixte: Yannick Schwaller, Briar Schwaller-Hürlimann (Halten).