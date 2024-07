La délégation suisse pour les JO de Paris (26 juillet-11 août) compte 128 sportives et sportifs. Swiss Olympic a dévoilé lundi en conférence de presse le nom de 32 athlètes supplémentaires. Initialement retenu seulement en relais, Jérémy Desplanches pourra par ailleurs s'aligner sur 200 m 4 nages.

Chef de mission, Ralph Stöckli espère une moisson similaire à celle de Rio 2016 (7 médailles obtenues). KEYSTONE

Le Genevois de bientôt 30 ans, en bronze à Tokyo en 2021, n'a pourtant pas réalisé la limite qualificative pour ces Jeux. Il bénéficie d'un «surclassement», explique Swiss Olympic dans un communiqué: World Aquatics l'a invité sur la base de son temps réalisé aux Mondiaux 2023, où il avait manqué les minima pour 0''06.

«Je suis resté optimiste, surtout au vu du chrono exigé (1'57''94). Il n'y a pas eu assez de qualifiés directs, ça ne m'étonne donc pas d'être repêché. J'étais tellement près de la limite, peut-être même le plus proche» parmi les non-qualifiés. «C'est plutôt cool», a réagi Jérémy Desplanches dans un message à Keystone-ATS.

Athlétisme : Lore Hoffmann non-retenue

La dernière vague de sélectionnés concernait avant tout l'athlétisme, seuls les marathonien(ne)s connaissant leur sort jusqu'ici. Ce sont 31 athlètes suisses qui ont été retenus par Swiss Olympic, même s'il reste quatre places à attribuer pour le 4x400 m dames et trois pour le 4x400 m mixte. Seuls Giulia Senn, Yasmin Giger et Lionel Spitz sont assurés d'être retenus pour ces relais.

A noter la non-sélection de Lore Hoffmann sur 800 m, une discipline dans laquelle quatre Suissesses ont réalisé les minima. Les trois premières des championnats de Suisse - dans l'ordre Rachel Pellaud, Audrey Werro et Valentina Rosamilia - ont été préférées à la Valaisanne, 4e des Nationaux.

La Suisse enverra ainsi sa plus grande délégation aux Jeux olympiques d’été depuis 1984 à Los Angeles, avec un record absolu pour l'athlétisme (35 au total). Les membres de l’équipe qui sont sélectionnés en tant que remplaçants pour Paris (9 sportives et sportifs au total) ne sont par ailleurs pas pris en compte dans le décompte actuel, précise Swiss Olympic.

Stöckli prudent

Concernant l'objectif «officiel» chiffré, la prudence est de mise. Chef de mission, Ralph Stöckli espère une moisson similaire à celle de Rio 2016 (7 médailles, dont 3 d'or). L'ancien curleur estime que le bilan prodigieux de Tokyo 2021 (13 breloques) est désormais hors d'atteinte.

«Les médailles et les diplômes restent le grand objectif de nombre de nos athlètes, des fédérations et de Swiss Olympic. Mais soyons réalistes: en moyenne, la Suisse a remporté cinq médailles lors des Jeux d'été disputés depuis 1972 et n'a jamais atteint un nombre à deux chiffres. Nous devons vraiment remettre en perspective les 13 médailles de Tokyo», a poursuivi l'ancien curleur.

«Je pense que nous pouvons nous inspirer des Jeux d'été de 2016, qui furent également une réussite» avec sept médailles - dont trois d'or, a encore expliqué Ralph Stöckil, conscient que le contexte n'est pas le même qu'en 2021 durant l'«ère Covid».

