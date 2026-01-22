Swiss Olympic a annoncé jeudi la sélection de 64 athlètes supplémentaires pour les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (6 au 22 février). Parmi eux figurent 10 biathlètes.
La commission de sélection a désigné cinq biathlètes féminines et cinq biathlètes masculins. L'équipe de Suisse sera menée par Amy Baserga et Niklas Hartweg, qui participeront tous deux pour la deuxième fois aux Jeux olympiques.
En patinage artistique, Kimmy Repond, Livia Kaiser et Lukas Britschgi représenteront les couleurs suisses à Milan, tandis que Ramona Härdi, Kaitlyn McGregor et Livio Wenger feront de même en patinage de vitesse.
Swiss Olympic a également confirmé la sélection des équipes masculines et féminines de hockey sur glace, déjà annoncées par Swiss Ice Hockey il y a deux semaines.
D'autres sélections seront annoncées d'ici le début de la semaine prochaine, notamment en ski alpin. Certaines décisions ne sont pas encore arrêtées dans plusieurs disciplines, comme en bob, ski de fond, saut à skis, ski freestyle et snowboard.
Les athlètes suisses déjà sélectionnés pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina (situation au 22.01.)
- Hockey sur glace (48). Messieurs: Sven Andrighetto (Bachenbülach), Tim Berni (Zurich), Reto Berra (Flurlingen), Christoph Bertschy (Guin), Kevin Fiala (Zuzwil SG), Michael Fora (Davos Platz), Leonardo Genoni (Kilchberg), Andrea Glauser (Guin), Nico Hischier (Naters), Ken Jäger (Davos), Roman Josi (Berne), Simon Knak (Nürensdorf), Dean Kukan (Winkel), Philipp Kurashev (Saint-Gall), Denis Malgin (Herrliberg), Christian Marti (Oberembrach), Timo Meier (Rorschacherberg), Janis Moser (Safnern), Nino Niederreiter (Coire), Damien Riat (Chavannes-des-Bois), Akira Schmid (Langnau), Sandro Schmid (Morat), Jonas Siegenthaler (Zurich), Pius Suter (Zurich), Calvin Thürkauf (Baar). Dames: Alessia Baechler (Illnau), Leoni Balzer (Davos Platz), Andrea Brändli (Kloten), Annic Büchi (Brütten), Lara Christen (Huttwil), Rahel Enzler (Unterägeri), Naemi Herzig (Saint-Gall), Sinja Leemann (Gossau ZH), Lena-Marie Lutz (Buchs AG), Alina Marti (Bleienbach), Saskia Maurer (Thoune), Laure Mériguet (Thônex), Alina Müller (Winterthour), Kaleigh Quennec (Commugny), Lisa Rüedi (Uetikon am See), Vanessa Schaefer (Langley/CAN), Shannon Sigrist (Rutschwil), Lara Stalder (Lucerne), Nicole Vallario (Davesco-Soragno), Monja Wagner (Romanshorn), Stefanie Wetli (Rickenbach ZH), Ivana Wey (Davos), Laura Zimmermann (Ringgenberg).
- Patinage artistique (3). Messieurs: Lukas Britschgi (Schaffhouse). Dames: Livia Kaiser (Amlikon-Bisseg), Kimmy Repond (Bâle).
- Patinage de vitesse (3). Messieurs: Livio Wenger (Schenkon). Dames: Ramona Härdi (Möriken), Kaitlyn McGregor (Weggis).
- Biathlon (10). Messieurs: Niklas Hartweg (Wollerau), Joscha Burkhalter (Lantsch/Lenz), Sebastian Stalder (Alvaneu Bad), Jeremy Finello (Avully), James Pacal (Corminboeuf). Dames: Amy Baserga (Einsiedeln), Lea Meier (Lantsch/Lenz), Lena Häcki-Gross (Engelberg), Aita Gasparin (Lantsch/Lenz), Lydia Mettler (Wittenbach).
- Ski-alpinisme (4). Messieurs: Jon Kistler (Zurich), Arno Lietha (Klosters). Dames: Marianne Fatton (Dombresson), Caroline Ulrich (La Tour-de-Peilz).
- Curling (11). Messieurs: Pablo Lachat-Couchepin (Bussigny), Sven Michel (Interlaken), Yannick Schwaller (Halten), Benoît Schwarz-van Berkel (Bülach), Kim Schwaller (Kriegstetten/remplaçant). Dames: Carole Howald (Langenthal), Alina Pätz (Interlaken), Silvana Tirinzoni (Zürich), Selina Witschonke (Wattwil), Stefanie Berset (Berne/remplaçante). Mixte: Yannick Schwaller, Briar Schwaller-Hürlimann (Halten).