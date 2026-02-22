La star Eileen Gu n'a pas failli dimanche matin en halfpipe, dans une finale prévue samedi soir mais reportée en raison d'une tempête de neige.

Eileen Gu a sorti le grand jeu dimanche en halfpipe. EPA

Keystone-SDA ATS

Deuxième en slopestyle – derrière Mathilde Gremaud – et en Big Air dans ces JO 2026, la Chinoise de 22 ans a décroché son premier titre à Livigno, avec la manière.

Eileen Gu, seulement 8e après un premier run manqué, a su élever le curseur en deuxième (94,00 points) puis en troisième manche (94,75) pour s'imposer devant sa compatriote Fanghui Li (2e/93,00) et la Britannique Zoe Atkin (3e/92,50). Il s'agit de son troisième or olympique, après les deux conquis en halfpipe et en Big Air en 2022, et de sa sixième médaille dans des JO en deux éditions.