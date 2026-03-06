  1. Clients Privés
Paras 2026 - Ski alpin Théo Gmür, garant des médailles suisses : «Tout repart à zéro»

par Melinda Hochegger

6.3.2026 - 10:04

Son passé parle en sa faveur, mais ne lui offre garantie. «Tout repart à zéro», rappelle le skieur Théo Gmür avant de disputer ses troisièmes Jeux paralympiques à Milan-Cortina.

Théo Gmür (ici à côté du chef de mission Tom Reulein) va disputer ses troisièmes paralympiques.
Théo Gmür (ici à côté du chef de mission Tom Reulein) va disputer ses troisièmes paralympiques.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger

06.03.2026, 10:04

06.03.2026, 10:07

Théo Gmür est le visage des succès suisses aux derniers Jeux paralympiques d'hiver. Sélectionné pour la troisième fois, il a remporté trois médailles d'or en 2018 (en descente, super-G et géant) et une de bronze en descente en 2022. Cela fait de lui le seul médaillé suisse des deux derniers Paralympiques d'hiver.

Parmi les favoris

«C'est formidable que les Jeux d'hiver aient à nouveau lieu dans les Alpes. Et Cortina est une station de ski légendaire», déclare Théo Gmür. Mais il ne se met pas davantage de pression en raison de ses succès passés. «Ce sont de nouveaux Jeux, tout repart à zéro. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers simplement parce que j'ai trois médailles d'or chez moi», explique-t-il.

Malgré cette attitude prudente, le Valaisan de 29 ans fait partie des favoris de ces Jeux paralympiques, du moins des favoris au sens large. Car il sort d'une saison mitigée. Son dernier podium remonte à un peu plus d'un an, et cette saison, ses meilleurs résultats sont trois quatrièmes places.

Il y a environ un mois, Gmür a également été freiné par une blessure à un genou. Heureusement pour lui, il y est déjà habitué. «En 2018 et 2022, j'ai également dû faire face à des blessures à un genou avant les Paralympiques, se souvient-il. Je sais donc ce que c'est que de se rendre aux Jeux dans ces conditions.» Il doit maintenant se concentrer et donner le maximum sur la piste.

La descente comme première chance

Théo Gmür ne mentionne pas d'objectif concret. Il préfère se limiter à une déclaration diplomatique: «Je dois prendre du plaisir à skier, alors peut-être que j'arriverai à obtenir un bon résultat.» C'est un objectif qui lui correspond bien. Il s'exprime de manière toujours calme et réfléchie, et soutient constamment ses jeunes coéquipiers en leur donnant des conseils et des astuces.

«Je suis heureux de ne plus être le jeune Théo, mais le Théo expérimenté. Je suis devenu plus calme, j'ai beaucoup d'expérience», explique Gmür. Mais, tout comme le jeune Théo il y a huit ans, le Théo expérimenté est impatient de voir les Jeux commencer. La descente de samedi est, avec le biathlon, comme il y a quatre ans, la première épreuve dans laquelle un set de médailles sera décerné.

«Un immense honneur»

Avant ce premier temps fort sportif, Théo Gmür avait toutefois un autre moment important à vivre: il a été choisi pour porter le drapeau suisse lors de l'ouverture vendredi. «C'est un immense honneur pour moi de porter le drapeau suisse. Cela signifie bien plus qu'une simple distinction sportive. Cela signifie rendre visibles les personnes qui nous soutiennent dans notre parcours», explique-t-il.

«Derrière ce drapeau se cachent un travail acharné, de la persévérance et d'innombrables heures d'entraînement», souligne encore le Valaisan, qui n'aura que peu de temps pour se remettre de ces émotions: la descente, dans laquelle le Neuchâtelois Robin Cuche espère lui aussi s'illustrer, est prévue samedi matin. Leurs compatriotes Pascal Christen, Christophe Damas et Emerick Sierro s'élanceront également sur la piste de Cortina d'Ampezzo samedi.

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

