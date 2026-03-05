  1. Clients Privés
Jeux paralympiques 2026 «Un immense honneur» : Gmür désigné ambassadeur de la Suisse

ATS

5.3.2026 - 17:28

Théo Gmür portera le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques vendredi. Il ne le fera toutefois pas aux arènes de Vérone, mais à la Maison Suisse à Cortina d'Ampezzo.

Théo Gmür a été désigné porte-drapeau par Swiss Paralympic.
Théo Gmür a été désigné porte-drapeau par Swiss Paralympic.
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 17:28

05.03.2026, 17:37

«C'est un immense honneur pour moi de porter le drapeau suisse», a déclaré le Valaisan, seul médaillé suisse des deux dernières éditions des Jeux paralympiques. En 2018, il avait remporté trois médailles d'or (en descente, super-G et géant), puis une médaille de bronze en descente en 2022.

Jeux paralympiques 2026. Cinq néophytes helvétiques qui peuvent rêver en grand

Jeux paralympiques 2026Cinq néophytes helvétiques qui peuvent rêver en grand

«Cela signifie bien plus pour moi qu'une simple distinction sportive», poursuivi le skieur de 29 ans. «En tant que porte-drapeau, je souhaite montrer que le courage, la passion et la confiance en soi peuvent déplacer des montagnes.»

La cérémonie d'ouverture se déroulera vendredi dans les arènes de Vérone. Mais comme seuls deux athlètes et deux membres du staff par délégation sont autorisés à se rendre sur place et que tous les athlètes sont en compétition samedi, Swiss Paralympic a décidé de ne pas participer à la cérémonie d'ouverture officielle.

Des absents et des boycotts

Lors de cette cérémonie, les drapeaux seront portés dans le stade par des bénévoles et non par les porte-drapeaux désignés par chaque nation. Certains pays, comme la Suisse, ont annulé leur participation pour des raisons logistiques, tandis que d'autres boycottent la cérémonie d'ouverture, en raison de l'autorisation donnée aux athlètes russes et biélorusses de concourir sous leur propre drapeau.

Jeux paralympiques 2026. Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

Jeux paralympiques 2026Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

Swiss Paralympic organisera donc sa propre cérémonie d'ouverture à la Maison Suisse à Cortina. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider sera présente.

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

