Tormod Frostad a remporté la finale du Big Air mardi à Livigno. Le Norvégien a devancé de 2,25 points son poursuivant Mac Forehand (193,25 points) et l'Autrichien Matej Svancer (191,25).

Tormod Frostad a remporté la finale du Big Air mardi à Livigno. ats

Keystone-SDA ATS

Dans une finale à suspense, Forehand a repris la tête à Frostad lors de son troisième saut noté 98,25 points, alors la meilleure performance de la soirée. Mais le Norvégien a répliqué en marquant 98,50 points lors de son ultime saut, pour terminer avec un total de 195,50 unités.

Aucun Suisse n'est parvenu à se qualifier pour la finale. Le meilleur d'entre eux, Fabian Bösch, avait terminé 13e et a manqué la qualification pour 1,75 point.