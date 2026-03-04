  1. Clients Privés
Jeux paralympiques 2026 Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

par Melinda Hochegger

4.3.2026 - 10:37

Après les Jeux olympiques, Milan-Cortina accueille les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars. Voici tout l'essentiel de la compétition, en quatre points.

Le skieur Robin Cuche est l’un des grandes chances de médailles pour la Suisse.
Le skieur Robin Cuche est l’un des grandes chances de médailles pour la Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger

04.03.2026, 10:37

Jubilé paralympique

Les Jeux paralympiques d'hiver fêtent cette année leur 50e anniversaire. La première édition s'était déroulée à Örnsköldsvik, en Suède. Depuis 1992, le pendant des Jeux olympiques d'hiver destiné aux personnes en situation de handicap physique se tient au même endroit que les JO. Cette année, un peu plus de 660 athlètes participeront aux compétitions à Milan-Cortina du 6 au 15 mars.

Jeux paralympiques. Neuf Suisses sélectionnés, dont trois Romands

Jeux paralympiquesNeuf Suisses sélectionnés, dont trois Romands

Près de 80 titres attribués

Au total, 79 titres paralympiques seront attribués dans six disciplines: ski alpin, biathlon, ski de fond, hockey sur glace, snowboard et curling. En curling en fauteuil roulant, une épreuve de double mixte fera son apparition pour la première fois.

La Suisse sera représentée dans quatre des six disciplines – ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard – avec neuf athlètes. Pour la première fois depuis 2010, un Suisse participera de nouveau au biathlon grâce à Luca Tavasci. En revanche, les curleuses et curleurs suisses sélectionnés il y a quatre ans ont manqué la qualification cette fois-ci, tandis que la Suisse ne dispose pas d'équipe en para-hockey sur glace (hockey sur luge).

Jeux paralympiques 2026. Une délégation helvétique «petite, mais de qualité»

Jeux paralympiques 2026Une délégation helvétique «petite, mais de qualité»

Les chances de médailles

Six des neuf athlètes sélectionnés par Swiss Paralympic concourront en ski alpin. La Suisse y compte l'un des grands favoris pour une médaille en la personne du Neuchâtelois Robin Cuche. Théo Gmür figure également parmi les prétendants: le Valaisan avait été le seul Suisse médaillé lors des deux dernières éditions. En 2018, il avait remporté trois titres paralympiques (descente, super-G et slalom géant), et il avait décroché le bronze en descente en 2022.

Publireportage. «À Milan-Cortina, nous voulons rendre la Suisse fière»

Publireportage«À Milan-Cortina, nous voulons rendre la Suisse fière»

En snowboard aussi, la Suisse peut espérer une médaille. Aron Fahrni participera pour la première fois aux Paralympiques, mais il a déjà connu de grands succès avec un titre mondial en 2023 et la victoire au classement général de la Coupe du monde cette saison.

Un fondeur sur sable

Pour la première fois de son histoire, le Salvador sera représenté dans des Jeux d'hiver (paralympiques ou olympiques). Le fondeur David Chavez, qui a disputé sa première course de ski de fond en 2023, s'entraîne une partie de l'année sur neige – mais aussi sur les plages du Salvador, où il glisse avec ses skis sur le sable.

Contrairement à Chavez, Adam Hall ne participera pas à ses premiers, mais à ses sixièmes Jeux paralympiques. Le skieur néo-zélandais dispute sa 22e saison en tant qu'athlète et a fait ses débuts sous les «agitos» paralympiques à Turin en 2006. Il revient en Italie en quintuple médaillé: or en slalom en 2010 et 2018, ainsi que trois bronzes (deux en 2022 et un en 2018).

Retour sur les paralympiques d’été à Paris 2024

Paris 2024 : les moments forts des Jeux paralympiques

Paris 2024 : les moments forts des Jeux paralympiques

21 médailles pour les athlètes suisses. C'est le bilan réjouissant des Jeux paralympiques de Paris. Retour sur les plus beaux moments en images.

09.09.2024

