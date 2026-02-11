Tout juste médaillé, il avoue... son infidélité en direct à la télé !

Tout juste médaillé de bronze en biathlon mardi à Anterselva, le Norvégien Sturla Holm Laegreid, en pleurs, a avoué en direct son infidélité au micro de la chaîne norvégienne NRK.
Invité à partager ses sentiments après sa troisième place en individuel sur 20 km, Laegreid a fondu en larmes et confessé avoir commis «la plus grosse erreur de (sa) vie».
«Il y a quelqu'un qui, peut-être, n'est pas devant l'écran aujourd'hui. Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie: la plus belle et la meilleure personne au monde», a-t-il relaté.
«Et il y a trois mois, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et je lui ai été infidèle», a ajouté le biathlète de 28 ans. Laegreid a précisé être passé aux aveux auprès de l'intéressée il y a une semaine.
«Ca a été les pires semaines de ma vie. J'avais une médaille d'or dans la vie et beaucoup me regardent sans doute aujourd'hui autrement», a-t-il dit, précisant que le sport avait pris «la place arrière ces derniers jours».
Laegreid a pris la troisième place derrière son compatriote, Johan-Olav Botn, sacré champion olympique pour la première fois, et le Français Éric Perrot. En 2022 à Pékin, le Norvégien avait remporté l'or en relais.