Quatre fois championne du monde, Silvana Tirinzoni est désormais assurée de décrocher une première médaille olympique. Elle mènera l'équipe de Suisse dimanche en finale contre la Suède.

Silvana Tirinzoni, heureuse de la victoire de son équipe. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Silvana Tirinzoni, est-ce que ce succès contre les Etats-Unis chasse les démons de Pékin 2022, où vous aviez perdu en demi-finale puis dans le match pour le bronze?

«Je ne le dirais pas de manière aussi directe. Pékin a aussi eu beaucoup d'aspects positifs. Mais ici, cela dépasse tout. C'est juste unique et magnifique.»

Est-ce que la partie d'aujourd'hui a été le meilleur match des derniers jours?

«Oui, sans doute l'un des meilleurs. Mais je pense toujours qu'on peut faire encore un peu mieux. Les trois premiers ends ont été très bons, mais ensuite on n'a pas pu faire la différence. Le match est resté serré. A la fin, on était à une pierre volée d'un nul.»

En finale, la pression sera-t-elle moindre puisque vous être certaine d'avoir une médaille, ou plus grande parce que vous allez jouer pour l'or?

«Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi il y aura un peu moins de pression. La demi-finale, c'est le pire. Maintenant, on a une médaille. Mais évidemment, on voudra gagner dimanche. Je serai à nouveau nerveuse, mais il n'y aura qu'un seul objectif, et c'est la médaille d'or.»