Tirinzoni annonce la couleur «Il n'y aura qu'un seul objectif, et c'est la médaille d'or»

ATS

20.2.2026 - 18:32

Quatre fois championne du monde, Silvana Tirinzoni est désormais assurée de décrocher une première médaille olympique. Elle mènera l'équipe de Suisse dimanche en finale contre la Suède.

Silvana Tirinzoni, heureuse de la victoire de son équipe.
Silvana Tirinzoni, heureuse de la victoire de son équipe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.02.2026, 18:32

20.02.2026, 19:30

JO 2026 - Curling. Encore une médaille rouge et blanche : les dames en finale !

JO 2026 - CurlingEncore une médaille rouge et blanche : les dames en finale !

Silvana Tirinzoni, est-ce que ce succès contre les Etats-Unis chasse les démons de Pékin 2022, où vous aviez perdu en demi-finale puis dans le match pour le bronze?

«Je ne le dirais pas de manière aussi directe. Pékin a aussi eu beaucoup d'aspects positifs. Mais ici, cela dépasse tout. C'est juste unique et magnifique.»

JO 2026 - Curling. Les Suissesses en demies, le grand huit pour Schwaller et Cie !

JO 2026 - CurlingLes Suissesses en demies, le grand huit pour Schwaller et Cie !

Est-ce que la partie d'aujourd'hui a été le meilleur match des derniers jours?

«Oui, sans doute l'un des meilleurs. Mais je pense toujours qu'on peut faire encore un peu mieux. Les trois premiers ends ont été très bons, mais ensuite on n'a pas pu faire la différence. Le match est resté serré. A la fin, on était à une pierre volée d'un nul.»

JO 2026 - Curling. Schwaller et Cie qualifiés en demi-finale, 5e succès des Suissesses

JO 2026 - CurlingSchwaller et Cie qualifiés en demi-finale, 5e succès des Suissesses

En finale, la pression sera-t-elle moindre puisque vous être certaine d'avoir une médaille, ou plus grande parce que vous allez jouer pour l'or?

«Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi il y aura un peu moins de pression. La demi-finale, c'est le pire. Maintenant, on a une médaille. Mais évidemment, on voudra gagner dimanche. Je serai à nouveau nerveuse, mais il n'y aura qu'un seul objectif, et c'est la médaille d'or.»

Les médaillés suisses des JO 2026

Les médaillés suisses des JO 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

18.02.2026

Encore une médaille rouge et blanche : les dames en finale !