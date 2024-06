Caeleb Dressel s'est imposé avec brio sur le 100 m papillon des sélections olympiques américaines samedi à Indianapolis. Il sera bien l'un des grands rivaux de Noè Ponti à Paris.

Caeleb Dressel a décroché avec brio sont ticket pour le 100 m papillon des JO de Paris. IMAGO/ZUMA Press Wire

ATS

Sacré en 2021 à Tokyo dans la discipline devant Kristof Milak et le Tessinois, Dressel a écrasé la course en 50''19, 3e meilleur temps de la saison derrière les 50''06 du Canadien Josh Liendo et les 50''16 de Ponti. Il a devancé le jeune prodige Thomas Heilman (50''80), qui s'est qualifié à 17 ans sur une deuxième discipline individuelle pour Paris après son succès sur 200 m papillon.

Dressel a ainsi conclu avec brio ses sélections olympiques et tentera de reconquérir deux des trois titres individuels acquis à Tokyo en 2021: le 50 m libre et le 100 m papillon. L'Américain avait pris la 3e place du 100 m libre en début de programme, décrochant une place dans le relais 4x100 m libre seulement.

Caeleb Dressel a confirmé à Indianapolis, dans le gigantesque Lucas Oil Stadium occupé habituellement par le football américain, son retour au plus haut niveau, après trois années chaotiques depuis sa razzia aux Jeux de Tokyo en 2021 (cinq titres sur les sept qu'il a glanés au total), marquées par des problèmes de santé mentale.

AFP